12 de abril de 2026 Inicio
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El FMI advirtió que el sistema monetario no está preparado para la IA: "Los riesgos no dejan de crecer"

Kristalina Georgieva remarcó que, a nivel colectivo, no se cuenta con la habilidad de "proteger el sistema monetario internacional contra riesgos cibernéticos de gran magnitud". El caso de Mythos.

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Kristalina Georgieva

Kristalina Georgieva, titular del FMI.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, fue consultada por el avance de la Inteligencia Artificial a raíz de la repercusión del último modelo anunciado por Anthropic. "No tenemos la habilidad colectiva de proteger el sistema monetario internacional contra riesgos cibernéticos de gran magnitud", admitió.

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"Trabajamos para entender cuáles son los riesgos y cómo pueden ser manejados, porque el tiempo no está de nuestra parte", reconoció Georgieva este domingo a CBS, al término de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.

La titular del FMI remarcó que "los riesgos no dejan de crecer de forma exponencial". Las máximas autoridades financieras estadounidenses abordaron el último viernes las implicaciones de ciberseguridad de Mythos, el último modelo de IA generado por Anthropic que alarmó a la comunidad tecnológica.

La compañía describió a Mythos como "muy peligroso" y convocó de urgencia a 12 organizaciones, incluyendo Apple, Google, Microsoft, Amazon Web Services, NVIDIA, Cisco, CrowdStrike, JPMorganChase, Palo Alto Networks y la Linux Foundation para lanzar el Proyecto Glasswing para trabajar en defensa, colaboración y seguridad colectiva.

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Qué hizo Mythos en Anthropic y por qué preocupa

En OpenBSD, sistema operativo conocido por ser uno de los más seguros del mundo y utilizado en firewalls e infraestructura crítica de internet, Mythos Preview identificó de forma completamente autónoma un bug de 27 años. El fallo permitía a cualquier atacante remoto colapsar la máquina simplemente conectándose a ella.

En FFmpeg, la librería de video que usan prácticamente todos los servicios digitales del mundo, el modelo encontró una vulnerabilidad de 16 años en una línea de código que herramientas automatizadas habían revisado cinco millones de veces sin detectar nada.

Lo alarmante es que quienes escribieron el prompt con instrucciones para Mythos no fueron hackers o personas con conocimiento en ciberseguridad, sino meros ingenieros de software poniendo a prueba los límites de la última herramienta que diseñaron. Si cayera en manos de personas más especializadas y con otro tipo de objetivos, podrían vulnerar cualquier sistema digital.

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