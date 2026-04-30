30 de abril de 2026 Inicio
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Cuáles son los nuevos topes que tiene el monotributo de ARCA en mayo 2026

Los cambios responden a la actualización por inflación y modifican los límites del régimen simplificado. Conocé los detalles.

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Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.  

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  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores del monotributo que regirán durante mayo de 2026.
  • Los cambios responden al ajuste por inflación del último semestre y afectan a millones de contribuyentes adheridos al régimen simplificado.
  • La actualización incluye un incremento en los límites de ingresos brutos permitidos para cada categoría, lo que define si un contribuyente puede seguir dentro del monotributo o debe pasar al régimen general.
  • Los nuevos topes de facturación anual establecen los límites para cada categoría dentro del régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores del monotributo que regirán durante mayo de 2026, con una actualización tanto en los topes de facturación como en las cuotas mensuales. Los cambios responden al ajuste por inflación del último semestre y afectan a millones de contribuyentes adheridos al régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.
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La actualización incluye un incremento en los límites de ingresos brutos permitidos para cada categoría, lo que define si un contribuyente puede seguir dentro del monotributo o debe pasar al régimen general. Al mismo tiempo, se mantienen los montos mensuales que se vienen aplicando desde la última actualización, que ya reflejan el impacto del índice inflacionario.

Los cambios responden a la actualización por inflación y modifican los límites del régimen simplificado. Conocé los detalles.

ARCA Monotributo
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

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Qué topes actualizados tiene el monotributo de ARCA en mayo 2026

Los nuevos topes de facturación anual establecen los límites para cada categoría dentro del régimen simplificado. Según los valores confirmados, las escalas quedan definidas de la siguiente manera:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13 anuales
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52
  • Categoría D: hasta $26.212.853,42
  • Categoría E: hasta $30.833.964,37
  • Categoría F: hasta $38.642.048,36
  • Categoría G: hasta $46.211.109,37
  • Categoría H: hasta $70.113.407,33
  • Categoría I: hasta $78.479.211,62
  • Categoría J: hasta $89.872.640,30
  • Categoría K: hasta $108.357.084,05
Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

La actualización de los topes se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que permite ajustar el sistema a la evolución de la economía y evitar que contribuyentes queden excluidos por efecto de la inflación.

Estos valores determinan la permanencia dentro del monotributo. Si un contribuyente supera el tope correspondiente a su categoría, deberá recategorizarse o pasar al régimen general. Además de los ingresos, el régimen contempla otros parámetros como superficie afectada, consumo energético y alquileres devengados, aunque el nivel de facturación es el principal criterio de categorización.

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