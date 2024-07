El crudo análisis de un exsocio de Javier Milei: "No hace falta destrozar la actividad para bajar la inflación"

El economista y examigo del Presidente, Diego Giacomini, criticó la conferencia de prensa del viernes del ministro de Economía, Luis Caputo, a la que calificó de "muy nociva". "Esto de liberalismo no tiene nada", apuntó.

Diego Giacomini, economista y exsocio del presidente Javier Milei, lanzó fuertes críticas a las medidas económicas del Gobierno. "No hace falta destrozar el nivel de actividad para que baje la inflación" , planteó, y remarcó que "esto de liberalismo no tiene nada" .

"Iban a dolarizar y no lo hicieron, no iban a emitir y lo hicieron a lo loco… Realmente esto no tiene nada que ver con lo que se decía en campaña", sostuvo en diálogo con Radio 10.