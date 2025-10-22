La rutina corta que explota tu fuerza al máximo con entrenar 2 veces por semana: dura pocos minutos Estos ejercicios permiten trabajar los principales grupos musculares en menos de media hora. Solo se necesita un par de mancuernas para empezar a ver resultados. Por







Tener poco tiempo para entrenar es un problema muy común que suele interponerse entre la mayoría de las personas y sus objetivos relacionados con la actividad física. Sin embargo, no es necesario comprometerse con largas sesiones para ver resultados, ya que existe una rutina corta que dura pocos minutos.

Se trata de una combinación de ejercicios desarrollada por el Dr. Milo Wolf, especialista en entrenamiento de fuerza, quien aseguró a The Independent que es posible alcanzar mejoras significativas con rutinas de apenas 20 a 30 minutos que se realicen dos veces por semana.

La rutina que propone Wolf se enfoca en la eficiencia y en aprovechar al máximo cada minuto de ejercicio. Entre sus principales beneficios, aumenta la fuerza funcional, fortalece huesos y articulaciones, optimiza la composición corporal, refuerza el sistema metabólico y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Rutina corta de entrenamiento de fuerza Esta rutina de fuerza se divide en dos sesiones de aproximadamente 20 minutos cada una, que deben realizarse en días distintos y con al menos un día de descanso entre medio. Cada jornada consiste en cuatro ejercicios distribuidos en superseries que combinan los cuatro patrones de movimiento fundamentales: bisagra de cadera (peso muerto), sentadilla, press horizontal y tirón horizontal (remo). Además, el resto de los días se recomienda mantener una media de 8.000 a 12.000 pasos diarios. Día 1 Press plano con mancuernas: tres series de 5 a 8 repeticiones.

Remo inclinado con mancuernas: tres series de 5 a 8 repeticiones.

Descanso de 45 segundos tras completar ambos ejercicios.

Sentadilla búlgara dividida con mancuernas: tres series de 5 a 8 repeticiones por lado.

Peso muerto rumano con mancuernas: tres series de 5 a 8 repeticiones.

Descanso de 120 segundos tras completar ambos ejercicios. Día 2 Flexiones con declive deficitario: tres series hasta el fallo.

Remo al rostro con mancuernas en posición inclinada: tres series de 5 a 8 repeticiones.

Descanso de 45 segundos tras completar ambos ejercicios.

Step-up con mancuernas: tres series de 8 a 12 repeticiones.

Peso muerto rumano a una pierna con mancuernas: tres series de 8 a 12 repeticiones por lado.

Descanso de 120 segundos tras completar ambos ejercicios.