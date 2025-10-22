Fuerte temporal en el sur de la provincia de Buenos Aires: se voló el techo de un hospital y de un polideportivo Las intensas lluvias y vientos ocasionaron destrozos en las localidades de Benito Juárez, en donde se desprendió una estructura del hospital Eva Perón; Laprida, en donde se reportaron anegamientos en viviendas y comercios; y Bahía Blanca. Por







Así quedó el hospital Eva Perón.

Un violento temporal azotó el sur de la provincia de Buenos Aires durante la tarde y noche del martes, dejando severos destrozos principalmente en Benito Juárez, donde hubo voladuras de techos. También se vieron afectadas las localidades de Bahía Blanca y Laprida.

El techo de la pileta climatizada del Complejo Polideportivo Solís de Benito Juárez quedó completamente destruido por las intensas ráfagas de viento que rozaron los 90km/h, mientras que parte de la mampostería y la cubierta del Hospital Eva Perón también sufrieron importantes daños.

La tormenta provocó además la caída de árboles y postes del tendido eléctrico, lo que generó cortes en el suministro de energía y complicaciones en el tránsito. Bomberos, personal policial y trabajadores de la cooperativa eléctrica trabajaron durante toda la noche para restablecer los servicios y despejar las calles. Ante la magnitud de los daños, se dispuso la suspensión total de las clases este miércoles en todo el distrito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maribelsaba3/status/1980817477849477344&partner=&hide_thread=false Cola de tornado en Benito Juárez,desastre ...hace un momento pic.twitter.com/hZc5NaBuWS — maribel (@maribelsaba3) October 22, 2025

El fenómeno climático también afectó a la localidad Laprida, donde, a raíz de la tormenta, se reportaron viviendas y comercios anegados. Defensa Civil coordinó tareas de asistencia con la distribución de bolsas de arena, cortes preventivos de calles y otros operativos de emergencia para atender cada situación.

Según los registros oficiales, hasta las últimas horas del martes se habían acumulado 36 milímetros de lluvia. Según el Servicio Meteogológico Nacional, continúa la alerta amarillo para las localidades de Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga y de Mar Chiquita, y el oeste de General Pueyrredón, y también hacia el oeste bonaerense, en Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.