22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Fuerte temporal en el sur de la provincia de Buenos Aires: se voló el techo de un hospital y de un polideportivo

Las intensas lluvias y vientos ocasionaron destrozos en las localidades de Benito Juárez, en donde se desprendió una estructura del hospital Eva Perón; Laprida, en donde se reportaron anegamientos en viviendas y comercios; y Bahía Blanca.

Por

Así quedó el hospital Eva Perón.

Un violento temporal azotó el sur de la provincia de Buenos Aires durante la tarde y noche del martes, dejando severos destrozos principalmente en Benito Juárez, donde hubo voladuras de techos. También se vieron afectadas las localidades de Bahía Blanca y Laprida.

El SMN explicó que las provincias bajo alerta por tormenta son: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Salta.
Te puede interesar:

Calor, humedad y lluvias: rige una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina

El techo de la pileta climatizada del Complejo Polideportivo Solís de Benito Juárez quedó completamente destruido por las intensas ráfagas de viento que rozaron los 90km/h, mientras que parte de la mampostería y la cubierta del Hospital Eva Perón también sufrieron importantes daños.

La tormenta provocó además la caída de árboles y postes del tendido eléctrico, lo que generó cortes en el suministro de energía y complicaciones en el tránsito. Bomberos, personal policial y trabajadores de la cooperativa eléctrica trabajaron durante toda la noche para restablecer los servicios y despejar las calles. Ante la magnitud de los daños, se dispuso la suspensión total de las clases este miércoles en todo el distrito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maribelsaba3/status/1980817477849477344&partner=&hide_thread=false

El fenómeno climático también afectó a la localidad Laprida, donde, a raíz de la tormenta, se reportaron viviendas y comercios anegados. Defensa Civil coordinó tareas de asistencia con la distribución de bolsas de arena, cortes preventivos de calles y otros operativos de emergencia para atender cada situación.

Según los registros oficiales, hasta las últimas horas del martes se habían acumulado 36 milímetros de lluvia. Según el Servicio Meteogológico Nacional, continúa la alerta amarillo para las localidades de Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga y de Mar Chiquita, y el oeste de General Pueyrredón, y también hacia el oeste bonaerense, en Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis están bajo alerta por tormentas. 

A pesar de que comenzó el calor, cambia el pronóstico: rige una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires

Las lluvias afectarán algunas localidades de la Patagonia.

Vuelve la inestabilidad: hay alerta por lluvias y ráfagas en Buenos Aires y otras siete provincias

En el sur de Mendoza también se espera viento Zonda.

Hay alertas meteorológicas en el Día de la Madre: cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico adelantó el pronóstico de lluvias en el AMBA.

Lluvias, tormentas y el regreso de las altas temperaturas: rige una alerta meteorológica amarilla

play

Alerta meteorológica naranja: cuáles son las provincias afectadas por los tormentas

Las provincias bajo alerta son: Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Córdoba. 

Vuelven las lluvias y tormentas: rige una alerta meteorológica amarilla para varias provincias de Argentina

Rating Cero

El nuevo look de Cruz marcó tendencia y se perfila como el color del otoño.

La impresionante transformación de Penélope Cruz: un cambio de look radical

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

últimas noticias

Anses explicó el paso a paso para obtener la Constancia de CUIL.

Paso a paso para obtener la constancia de CUIL en ANSES antes de que termine octubre 2025

Hace 9 minutos
Racing sueña con avanzar a la final de la Libertadores.

Racing sueña con un Maracanazo ante Flamengo

Hace 10 minutos
Anses explicó qué documento puede presentar la AUH en las oficinas sin turno previo.

La documentación fundamental que puede presentar la AUH de ANSES sin turno previo

Hace 31 minutos
Estela y Cristina se reunieron en San José 1111.

El emotivo mensaje de Cristina por el cumpleaños de Estela de Carlotto: "Una de esas personas imprescindibles"

Hace 42 minutos
Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca y aseguran que está bien de salud.

Revelaron por qué Mariana Lens, la argentina que desapareció en Mallorca, se alejó de su familia

Hace 44 minutos