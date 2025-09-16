16 de septiembre de 2025 Inicio
Alerta ahorristas: así quedaron las tasas de plazo fijo tras la señal del Banco Central

Tras el apretón monetario, el organismo que lidera Santiago Bausili recortó las tasas de simultáneas (operaciones de pase con los bancos) y el impacto se vio en los plazos fijos bancarios.

Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos.

Los bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para diferentes alternativas de inversión (plazos fijos, FCI y cuentas remuneradas), luego de la señal que dio la semana pasada el Banco Central (BCRA), al intervenir en las "simultáneas" de BYMA y testear un nivel de tipos de interés más bajos.

El recorte de las tasas (la TAMAR de bancos privados cayó a 45,94% TNA) y los nuevos valores para depósitos a 30 días, informados por las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA), muestran un escenario renovado para quienes buscan opciones de resguardo y rentabilidad para sus pesos.

De esta manera, todos los bancos brindan en la actualidad una Tasa Efectiva Mensual (TEM) superior a la inflación mensual, la cual se ubicó en un 1,9% en agosto según la estimación oficial del INDEC con una TNA que oscila entre el 30% y el 55%. Entre los extremos, la TEM va del 2,47% al 4,58%.

Tasa de interés del plazo fijo tradicional en principales bancos a 30 días (TNA)

  • Banco Nación: 43.00 %
  • Banco ICBC: 42.30 %
  • Banco Credicoop: 42.00 %
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 42.00 %
  • Banco Galicia: 41.00 %
  • Banco BBVA: 41.00 %
  • Banco Macro: 40.50 %
  • Banco Santander: 38.00 %
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: 35.00 %

Tasa de interés de plazos fijos en otros bancos

  • Banco Voii: 55.00 %
  • Banco Meridian: 51.50 %
  • Crédito Regional Compañía Financiera: 51.50 %
  • Banco del Sol: 50.00 %
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 48.00 %
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 46.00 %
  • Banco Bica: 45.00 %
  • Banco del Chubut: 45.00 %
  • Banco Dino: 45.00 %
  • Bibank: 45.00 %
  • REBA Compañía Financiera: 45.00 %
  • Banco CMF: 44.00 %
  • Banco de Corrientes: 44.00 %
  • Banco Mariva: 44.00 %
  • Banco Hipotecario: 42.50 %
  • Banco COMAFI: 42.00 %
  • Banco Julio: 42.00 %
  • Banco Masventas: 30.00 %
