Alerta ahorristas: así quedaron las tasas de plazo fijo tras la señal del Banco Central

Los bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para diferentes alternativas de inversión (plazos fijos, FCI y cuentas remuneradas), luego de la señal que dio la semana pasada el Banco Central (BCRA), al intervenir en las "simultáneas" de BYMA y testear un nivel de tipos de interés más bajos.
El recorte de las tasas (la TAMAR de bancos privados cayó a 45,94% TNA) y los nuevos valores para depósitos a 30 días, informados por las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA), muestran un escenario renovado para quienes buscan opciones de resguardo y rentabilidad para sus pesos.
De esta manera, todos los bancos brindan en la actualidad una Tasa Efectiva Mensual (TEM) superior a la inflación mensual, la cual se ubicó en un 1,9% en agosto según la estimación oficial del INDEC con una TNA que oscila entre el 30% y el 55%. Entre los extremos, la TEM va del 2,47% al 4,58%.