Luis Caputo aseguró que tener la "macroeconomía ordenada" es "el mejor escudo" frente a la guerra en Medio Oriente

En el 49º Aniversario de Fundación Mediterránea, el ministro de Economía sostuvo que la disciplina fiscal y monetaria es la principal defensa frente a los choques externos.

Por
Caputo habló en Córdoba.

Caputo habló en Córdoba.

En su discurso ante empresarios y referentes del sector privado reunidos este martes en Córdoba, con motivo del 49º aniversario de la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que ante las eventuales consecuencias económicas que puede provocar la guerra en Medio Oriente, el mejor escudo de defensa es tener una macroeconomía ordenada.

Los activos argentinos operan en baja este martes con muy malos resultados en los ADRs en Nueva York.
“Afortunadamente en este problemón a nivel mundial estamos en el lado correcto. Desde el día uno el presidente ha determinado que somos un aliado estratégico de Estados Unidos e Israel. Hace dos años nuestros aliados eran Venezuela e Irán", indicó.

“Lamento la situación que está viviendo el mundo, no la deseo, pero en términos geopolíticos me deja más cómodo como ministro estar del lado correcto”. En ese marco, el funcionario remarcó que el mejor escudo ante una incertidumbre externa es "tener la macroeconomía ordenada”.

Defensa del plan económico del Gobierno y de la reforma laboral

En el auditorio cordobés, Caputo aprovechó la coyuntura para defender con énfasis el plan económico que impulsa el Gobierno de Javier Milei y su equipo, asegurando que se trata de una “oportunidad histórica” para corregir desequilibrios que a su juicio arrastraba la economía argentina.

Caputo valoró que el orden macroeconómico permite enfrentar no solo los choques externos sino también “romper con el modelo que lo único que hizo fue llevarnos a una pobreza extrema y a la pérdida de valores”. Luego insistió en que, en el pasado, la falta de compromiso con el equilibrio fiscal y monetario había generado crisis recurrentes.

“Antes caemos en crisis recurrentes porque no había un compromiso para mantener el orden fiscal. Milei es un presidente con una determinación y coraje que no hemos tenido en los últimos 100 años. Se está animando a hacer las cosas que el país no se animó a hacer nunca. Y cuenta con un equipo de ministros no tenemos ningún objetivo político si no que solo estamos para ayudarlo a cumplir el objetivo”, señaló.

“Lo más difícil ya lo hemos hecho. En economía no hay casualidades, hay causalidades. Si haces las cosas mal, te va a ir mal”, agregó. Acto seguido defendió la reforma laboral aprobada por el Congreso. al argumentar que durante 15 años el nivel de empleo y la cantidad de empleadores se estancaron debido a las distorsiones del sistema anterior, donde los costos laborales y las incertidumbres sobre despidos disuadían la contratación.

En su opinión, la reforma apunta a eliminar esas barreras, con medidas que incluyen la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la llamada “industria del juicio” y un régimen especial para el nuevo empleo con cargas sociales reducidas, diseñado para estimular la formalización.

