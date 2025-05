El Banco Central confirmó que analiza impulsar pagos y cuotas con tarjetas de crédito en dólares

Embed ATENCIÓN: “Desde el Banco Central, se está trabajando para que pueda haber compras con tarjeta de crédito en dólares” Silvina Rivarola en #TiempoLibre @EleonoraCole @Jose_Godoyy @elprofeagop pic.twitter.com/6yHmVBqpPb — somoslacasaok (@somoslacasaok) May 23, 2025

En el programa de streaming Tiempo Libre, la funcionaria de la autoridad monetaria dejó entrever las medidas que analiza el BCRA con el fin de avanzar hacia la competencia de monedas, o la “dolarización endógena”. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó en la idea de que “todo el que venda en cuotas en dólares va a tener un salto importante en su demanda” después de una reunión en el Palacio de Hacienda con el CEO de Ford Argentina, Martín Galdeano, y el secretario coordinador de Comercio e Industria, Pablo Lavigne.

Hasta el momento, existe la posibilidad de pagar en cuotas con un débito inmediato programado desde marzo, pero son muy pocas las empresas lo ofrecen. Es un sistema que lanzó el BCRA a finales de febrero, cuando habilitó la posibilidad de pago con tarjeta de débito en dólares, y sumó la posibilidad de que se puedan cuotificar los consumos con débito.

Luis Caputo defendió la flexibilización del régimen cambiario: "Problemas de dólares no va a haber"

Luego de que el Gobierno oficialice la flexibilización del régimen cambiario, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró expectante con un aumento de reservas del Banco Central, descartó la posibilidad de una devaluación y arriesgó: "Problemas de dólares no va a haber, las reservas se van a ir acumulando".

Durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba de este viernes, defendió la modificación de la política cambiaria al sostener: “Va a haber mayor ingreso de dólares. No puedo aventurar que vayamos al piso de la banda, pero el dólar dejará de preocupar. Vamos a una competencia de monedas con un peso fuerte”.

"La suba en las reservas va a ser consecuencia del programa económico, es un tema de tiempo como la inflación. No son causas, son consecuencias, si haces la cosas bien, todo va en esa dirección", resaltó pero evitó dar un plazo estimado: "Si me preguntan cuándo, no lo sé, no importa, puede ser dentro de 15 días o en un mes, pero estoy seguro que es lo que va a pasar".

En cuanto al ingreso de reservas a las arcas del BCRA, indicó: "Algunos están focalizados en el que la única forma de aumentar reservas es con el tipo de cambio, yendo al piso de la banda. Pero la realidad es que no, se pueden aumentar reservas con la cuenta capital".