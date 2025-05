Luis Caputo defendió la flexibilización del régimen cambiario: "Problemas de dólares no va a haber"

"La suba en las reservas va a ser consecuencia del programa económico, es un tema de tiempo como la inflación. No son causas, son consecuencias, si haces la cosas bien, todo va en esa dirección", resaltó pero evitó dar un plazo estimado: "Si me preguntan cuándo, no lo sé, no importa, puede ser dentro de 15 días o en un mes, pero estoy seguro que es lo que va a pasar".

En cuanto al ingreso de reservas a las arcas del BCRA, indicó: "Algunos están focalizados en el que la única forma de aumentar reservas es con el tipo de cambio, yendo al piso de la banda. Pero la realidad es que no, se pueden aumentar reservas con la cuenta capital".

"La balanza energética de acá a cinco años va a ser tan importante como la del agro hoy, y más también, porque para 2030 va a llegar a tener un superávit de 30 mil millones de dólares. Y también va a ocurrir algo parecido con las exportaciones mineras, que van a despegar en los próximos seis años con otros 30 mil millones de dólares", aseguró en ese sentido.

Caputo en la Bolsa de Comercio de Córdoba

El mensaje al campo sobre las retenciones

En su presentación, Luis Caputo también se refirió a la preocupación por las exportaciones y las retenciones aplicadas al campo y le pidió tiempo al sector agrario: "Me encantaría bajar las retenciones hoy, pero les pido paciencia porque les demostramos que lo estamos haciendo".

"Tenemos una deuda con muchos, sobre todo con el campo. Pero no podes resolver 20 años de manejo en uno", señaló luego de indicar que "las provincias deben sumarse bajando Ingresos Brutos, el impuesto más distorsivo de todos". "Ojalá las provincias aprovechen para bajar impuestos al sector privado para ser más competitivos para producir mejores bienes a mejores precios", expresó.

"Cada vez que podemos le mostramos al campo como los apoyamos y la verdad es que el campo también lo valora. Hay que reconocer que ellos están con mucha paciencia, mucha perspectiva y están agradecidos también", continuó.