El Banco Central compró u$s 65 millones, pero terminó con u$s 66 millones abajo en las reservas

El Banco Central compró u$s 65 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios, pero de todas maneras a pesar de esta adquisición perdió u$s 66 millones en reservas por el pago de importaciones.

El sector agroexportador liquidó durante agosto u$s 2.451 millones pero al BCRA solo se quedó con u$s 315. Sin embargo, con eso, corto dos meses de racha negativa en la acumulación de reservas con menos u$s 47 durante junio y u$s 2.520 millones en julio.

El Banco Central confirmó que envió parte de las reservas de oro pero no definió los destinos

El Banco Central confirmó este lunes que envió parte de las reservas en lingotes de oro al exterior aunque no precisó los destinos y admitió que el nivel de reservas en oro suman aproximadamente u$s 4.981 millones, al 23 de agosto.

"El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", indicó la entidad que conduce Santiago Bausili en un comunicado de prensa.

Pero aclaró que el manejo de la información del destino es confidencial. "La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad", indicó al respecto.

Cómo cerró el dólar

La primera jornada cambiaria de septiembre volvió a mostrar como durante agosto un mercado con escasas oscilaciones con el dólar "blue" en $ 1.305 y firmeza para las cotizaciones financieras. El dólar contado con liquidación cerró en $ 1.306, con un alza del 0,60%. y el MEP en $ 1.285, y una suba del 0,20%, con escasas operaciones.

El tipo de cambio mayorista es de $953 con lo cual la brecha con el dólar paralelo se ubicó en torno al 38%. El valor del billete en el Banco Nación es de $973 y en el promedio de los bancos es de $991,4.