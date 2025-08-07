7 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 7 de agosto

El oficial del Banco Nación operó a $1.290 para la compra y $1.340 en su quinta jornada consecutiva a la baja. En tanto, el dólar blue subió $5 y sigue siendo el más barato del mercado.

Por
El dólar oficial sigue corrigiendo a la baja.

El dólar oficial retrocede luego de haberse acercado al techo de la banda de flotación definida por el Gobierno.
Con el envío de dinero del Fondo, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $279,34 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.297,74 para la compra y $1.339,62 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue se movió a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.742.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.334,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.327,80.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.356,5.

