Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 7 de agosto

El dólar oficial del Banco Nación cotizó este jueves a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta, en un enfriamiento tras la fuerte suba que lo tuvo rozando el tope de la banda cambiaria, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretara el desembolso de u$s2 mil millones. En tanto, el dólar el blue se comercializó en torno a los $1.325.
Con el envío de dinero del Fondo, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista el jueves donde minimizó la fuerte suba semana del dólar y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados".
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $279,34 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.297,74 para la compra y $1.339,62 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue se movió a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.742.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.334,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.327,80.
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vendió a $1.356,5.