La impresionante transformación de Poroto Cambiaso: está igual a un personaje de Prison Break El joven polista compartió fotos en sus redes sociales junto a su primo Barto Castagnola tras ganar el Campeonato Argentino Abierto de Polo. Por + Seguir en







Poroto Cambiaso en Instagram tras la victoria del Campeonato de Polo.

Poroto Cambiaso ganó el Campeonato Argentino Abierto de Polo.

Celebró la victoria con un sorprendente y radical cambio de look.

El jugador se rapó y compartió la foto en sus redes sociales.

Se comparó humorísticamente con un personaje de la serie Prison Break. Tras la reciente y resonante victoria en el Campeonato Argentino Abierto de Polo, un triunfo que lo consolida como una de las máximas promesas del deporte, Adolfo Cambiaso, más conocido como Poroto, decidió celebrar la conquista con algo más que un brindis.

El jugador de La Dolfina, fiel a su estilo audaz y juvenil, sorprendió a todos con un cambio de look que compartió en sus redes sociales donde acumula más de 100 mil seguidores. Lo curioso fue la comparación con un personaje de la famosa serie Prison Break.

Tras compartir las imagenes y videos de una jornada llena de festejos por el gran triunfo, subió dos fotos junto a su primo Barto Castagnola. La primera con la copa en la mano, y en la segunda, remató con una imagen tipo “meme” con un cambio radical en el pelo de ambos.

Así quedó Poroto Cambiaso tras el cambio de look A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, Cambiaso reveló la inspiración detrás de su nueva imagen, haciendo una divertida analogía. El jugador se comparó con uno de los personajes más icónicos y memorables de la popular serie de televisión Prison Break: “Los hermanos Scofield”.

Poroto Cambiaso Instagram @porotocambiaso Rápidamente los seguidores especularon que se trataba de una promesa si lograban la victoria del Campeonato, cosa que para su fortuna ocurrió.