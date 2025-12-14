14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La impresionante transformación de Poroto Cambiaso: está igual a un personaje de Prison Break

El joven polista compartió fotos en sus redes sociales junto a su primo Barto Castagnola tras ganar el Campeonato Argentino Abierto de Polo.

Por
Poroto Cambiaso en Instagram tras la victoria del Campeonato de Polo. 

Poroto Cambiaso en Instagram tras la victoria del Campeonato de Polo. 

  • Poroto Cambiaso ganó el Campeonato Argentino Abierto de Polo.
  • Celebró la victoria con un sorprendente y radical cambio de look.
  • El jugador se rapó y compartió la foto en sus redes sociales.
  • Se comparó humorísticamente con un personaje de la serie Prison Break.

Tras la reciente y resonante victoria en el Campeonato Argentino Abierto de Polo, un triunfo que lo consolida como una de las máximas promesas del deporte, Adolfo Cambiaso, más conocido como Poroto, decidió celebrar la conquista con algo más que un brindis.

Lionel Scaloni hizo entrega oficial de la Copa del Mundo antes del sorteo del Mundial 2026.
Te puede interesar:

Se supo por qué Scaloni agarró la Copa del Mundo con unos guantes

El jugador de La Dolfina, fiel a su estilo audaz y juvenil, sorprendió a todos con un cambio de look que compartió en sus redes sociales donde acumula más de 100 mil seguidores. Lo curioso fue la comparación con un personaje de la famosa serie Prison Break.

Tras compartir las imagenes y videos de una jornada llena de festejos por el gran triunfo, subió dos fotos junto a su primo Barto Castagnola. La primera con la copa en la mano, y en la segunda, remató con una imagen tipo “meme” con un cambio radical en el pelo de ambos.

Así quedó Poroto Cambiaso tras el cambio de look

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, Cambiaso reveló la inspiración detrás de su nueva imagen, haciendo una divertida analogía. El jugador se comparó con uno de los personajes más icónicos y memorables de la popular serie de televisión Prison Break: “Los hermanos Scofield”.

Poroto Cambiaso

Rápidamente los seguidores especularon que se trataba de una promesa si lograban la victoria del Campeonato, cosa que para su fortuna ocurrió.

Si bien la comparación es cómica y se basa únicamente en la apariencia de su cabeza rapada, la movida muestra el lado más relajado y descontracturado del deportista. Poroto Cambiaso, con o sin pelo, sigue siendo tema de conversación. Su padre, Adolfo Cambiaso, confirmó que continuará juntos a sus sobrinos y su hijo en el 2026. Lo que significó otro motivo de celebración para la familia ya que el crack de Cañuelas seguirá disputando la Triple Corona.

Noticias relacionadas

Estados Unidos, México y Canadá tienen distintos aspectos culturales.

Copa del Mundo: comida, música y lugares turísticos imperdibles en Estados Unidos, México y Canadá

Carrillo anotó el 1-1 para el Pincha.

Video: el agónico gol de Guido Carrillo con el que Estudiantes empató la final

El golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes

Video: así fue el golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes

Estudiantes, otra vez campeón.

¡Estudiantes, campeón del Torneo Clausura! Venció por penales a Racing y se coronó otra vez en el fútbol argentino

Verón en la tribuna de Estudiantes LP en Santiago del Estero.

Juan Sebastián Verón dijo presente en la tribuna de Estudiantes en la gran final

La familia que conmovió a todos en Racing.

Viajaron a dedo y sin entradas para ver a Racing: la increíble sorpresa que les dio un jugador

Rating Cero

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Francella lamenta el último penal de Racing

La reacción de Francella tras el penal errado de Racing en la final del Torneo Clausura

Esta sitcom se estrenó en 2015 y sigue siendo un éxito en Netflix.
play

La sitcom que sigue en Netflix y muchas personas ven en la actualidad: es un éxito que no pasa de moda

La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga.
play

Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone

Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 
play

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

últimas noticias

También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero.

Asador vs parrilla: cuál es la mejor forma para hacer la carne y que quede más rica

Hace 10 minutos
El desguace del Estado también alcanzó a las políticas en derechos humanos.

Cuando el consenso cruje: el retroceso del Estado frente a los derechos humanos

Hace 18 minutos
Conocé las nuevas maneras de hacer esta comida tan típica de nuestro país

¿En contra de la tradición? Cuál es el nuevo invento que desafía la forma de hacer los asados

Hace 22 minutos
play
Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Hace 29 minutos
El jóven que padecía un gran dolor de cabeza y finalmente recibió un diagnóstico impensado

Creian que el dolor de cabeza era por el oído pero un diagnóstico tardío cambió todo: qué pasó

Hace 40 minutos