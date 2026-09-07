7 de septiembre de 2026 Inicio
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Caso Guadalupe Lucero: arrestaron al abuelo paterno por una nueva investigación por abuso sexual

Roque Lucero fue detenido por orden de la Justicia provincial en el marco de dos expedientes, uno iniciado en 2016 y otro en 2024, y este lunes deberá afrontar una nueva instancia procesal. La menor es buscada desde 2021, cuando fue vista por última vez frente a la vivienda de una familiar en San Luis.

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El abuelo paterno de Guadalupe

El abuelo paterno de Guadalupe, Roque Lucero, detenido otro caso de abuso sexual.

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Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Lucero, quedó detenido este domingo en San Luis por orden de la Justicia provincial, en el marco de dos investigaciones por abuso sexual vinculadas con hechos denunciados en 2016 y 2024. Este lunes deberá comparecer ante las autoridades judiciales para una nueva instancia procesal.

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Una de las investigaciones comenzó en noviembre de 2024, a partir de una presentación que señalaba como presunta víctima a una menor de edad con discapacidad, vecina de Lucero. Por ese expediente, el 20 de abril le formularon cargos por abuso sexual gravemente ultrajante, aunque entonces permaneció en libertad con restricciones.

La nueva medida judicial ocurre cuatro meses después de que esa imputación tomara estado público y alcanza también a otra causa por hechos denunciados en 2016. Según la información difundida, ambas actuaciones permanecen bajo jurisdicción provincial y la detención no implica una acusación vinculada con la desaparición de su nieta.

Guadalupe Belén Lucero tenía cinco años cuando fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, mientras jugaba frente a la vivienda de una familiar en la ciudad de San Luis. Desde entonces, su paradero continúa sin esclarecerse y el expediente pasó a la órbita de la Justicia Federal.

Tras conocerse la imputación anterior, la familia materna de Guadalupe pidió que los antecedentes de Roque Lucero fueran considerados dentro de la búsqueda de la niña. La abogada Soledad Poma de Otaegui cuestionó que durante una declaración de 2021 el hombre confirmó que ya tenía una causa por abuso sexual. "No entiendo porqué se omitió la información. Es muy grave que no se haya investigado", advirtió la letrada.

Actualizaron la imagen de Guadalupe y la recompensa llegó a $40 millones

A cinco años de la desaparición de Guadalupe Lucero, el Gobierno de San Luis renovó los afiches destinados a su búsqueda con una actualización de la fisonomía de la niña, que hoy tiene 10 años. El nuevo material también informa el monto total de la recompensa disponible para quien aporte datos relevantes.

La suma asciende actualmente a $40 millones, integrada por los $20 millones dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación y otros $20 millones aportados por el Gobierno de San Luis. La cartelería será distribuida en dependencias policiales, puestos limítrofes y distintos puntos de circulación de la provincia.

Los nuevos afiches también llegarán a Mendoza, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Juan, con participación de las fuerzas federales que integran el Comando Unificado San Luis. Las autoridades reiteraron que quienes tengan información pueden comunicarse al 134, 911, la Justicia o la dependencia policial más cercana.

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