A 30 años de la muerte de Gilda: la promesa que impulsó a convertir el lugar de su muerte en un santuario

Todo comenzó en 1996, en el kilometro 129 de la Ruta Nacional 12, el mismo lugar donde la cantante de cumbia perdió la vida. A tres décadas de su muerte, Carlos Maza y Rita Monzón cuentan la historia detrás del santuario que nació de un pedido y que se convirtió en un lugar de peregrinación para cientos de fieles.

Carlos Maza y Rita en el santuario de Gilda en Entre Rios.

El 7 de septiembre de 1996, Gilda murió a los 34 años en un accidente en la "ruta de la muerte", en Entre Ríos. Tres décadas después, en ese mismo lugar, su figura continúa convocando a seguidores que llegan para dejar flores, objetos, pedidos y agradecimientos.

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Detrás del santuario que se levantó en el lugar del accidente hay una historia personal . Carlos Maza comenzó a construirlo después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hijo debía someterse a una compleja operación y, ante un diagnóstico delicado, decidió pedirle ayuda a Gilda.

Hoy, Carlos tiene 72 años y vive en Buenos Aires con su mujer Rita Monzón. Cada semana emprenden el viaje hacia Entre Ríos para abrir las puertas del santuario y recibir a quienes llegan para dejar una ofrenda, hacer un pedido o recordar a la artista.

Admite que está cansado, después de 30 años, de transitar ese camino que alguna vez comenzó como una promesa y que se convirtió en parte de su vida. Sin embargo, hay algo que todavía pesa más que el agotamiento: el agradecimiento. Tanto, que siente que mantener vivo aquel lugar es la misión que le toca cumplir.

“Yo llegué a ese lugar por la fe. Le hice un pedido, se me cumplió y lo mío era agradecerle” , expresó Maza en diálogo con C5N . Lo que inicialmente pensó como una promesa familiar terminó adquiriendo una dimensión que nunca había imaginado.

Lo que comenzó como un "monolito", se convirtió en un lugar de peregrinación.

El pedido a Gilda por la vida de su hijo

Esta historia comenzó pocos meses después de la muerte de la cantante. Joaquín, el hijo de Carlos, había nacido con un angioma que fue creciendo junto con él y tuvo que atravesar numerosas intervenciones quirúrgicas.

La situación llegó a un punto crítico cuando debía ser operado nuevamente. De acuerdo con las palabras de Carlos, los médicos le advirtieron sobre la gravedad del cuadro: “En la última operación, los cirujanos me decían que de cien se salvaba uno. Bueno, ese uno fue mi hijo”.

Unos días antes de llevarlo al Hospital Garrahan, Carlos vio por televisión un programa dedicado a Gilda. Habían pasado apenas cuatro meses desde el fallecimiento de la cantante y una niña relataba una historia que vinculaba a la cantante con la recuperación de su madre: "Le puso un casete en el pecho".

“Yo llegué a ese lugar por la fe. Le hice un pedido, se me cumplió y lo mío era agradecerle”, recordó Maza en diálogo con C5N.

El testimonio de aquella niña lo impactó. “En ese momento pensé en mi hijo y dije: ‘¿Y por qué no a mí?’. Fue lo que me salió del alma”, contó. Entonces hizo su pedido: “Le pedí con fuerza, con fe, y se me cumplió”.

Su hijo sobrevivió y, pese a haber atravesado numerosas operaciones, pudo continuar con su vida. “Hoy mi hijo es un hombre, hace una vida normal como cualquier ser humano, está casado, formó una hermosa familia y me dio un nieto. Voy a estar agradecido toda la vida”, expresó emocionado.

El santuario de Gilda en la ruta de la muerte

Cuando vio que el milagro había ocurrido, Maza sintió que debía agradecerle a Gilda: viajó hasta esa ruta y localizó el lugar donde había ocurrido el accidente.

Primero construyó un “monolito” en memoria de las víctimas. Colocó una placa con los nombres de quienes habían muerto, una imagen de Gilda. Sin embargo, cuando regresó tiempo después, descubrió algo que terminaría cambiando el rumbo de su promesa. “Llegué y vi todas las cosas que le habían dejado. Mis hijos eran chicos y me decían: ‘Papá, mirá todas las cosas que le dejan a Gilda acá’”, recordó.

De esta manera arrancó el santuario.

Había peluches, flores, velas y todo tipo de objetos. Con el tiempo aparecieron ofrendas mucho más particulares: patentes de autos, celulares, llaves y elementos que las personas dejaban como símbolo de una promesa cumplida.

“Yo hice una cosa mía, personal. Jamás me imaginé que a lo largo del tiempo esto iba a llegar a muchos hogares”, dijo Carlos al reconocer que cada vez más personas llegaban al lugar.

Para él, hubo un momento en el que la relación del público con Gilda dejó de explicarse únicamente por la admiración hacia su música. “Más allá de los fans y de los seguidores que ella tenía, lo que movió a la multitud fue la fe”, aseguró.

Un santuario que creció durante 30 años: "Pasito a pasito, como dice Gilda"

El "monolito", primero estaba ubicado sobre la banquina, pero la convocatoria llegó a ser tan grande que para Carlos representaba un peligro para los fieles. “Los fines de semana se paraba la ruta por la cantidad de vehículos”, recordó.

Después de atravesar distintas dificultades, Carlos consiguió llegar a un acuerdo con el dueño del terreno y compró el predio, allí trasladó el santuario. Además logró localizar el micro en el que viajaba Gilda y que actualmente está dentro del santuario.

Captura: internet

Durante todos estos años, asegura, el proyecto se sostuvo sin ayuda ni asistencia del municipio, sino que se sostiene con la colaboración de la gente.

Hoy, a sus 72 años, Carlos mira hacia atrás y considera que aquella misión que comenzó como agradecimiento está llegando a una nueva etapa. Sus hijos serán quienes deberán continuar con el legado. “Me tocó a mí esto. Creo que mi misión se cumple ahora, en los 30 años”, reflexionó.

Tres décadas después de aquel pedido desesperado por la salud de Joaquín, Maza continúa regresando al mismo lugar, sabe que detrás de cada persona que visita el santuario hay historias, pedidos y agradecimientos. Para él, la explicación sigue siendo la misma que lo llevó hasta allí por primera vez: “La fe es lo último que se pierde”.