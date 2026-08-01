1 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de agosto

El oficial minorista mantiene los valores de cierre de viernes, en una jornada sin operaciones oficiales: $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación. Julio estuvo atravesado por una fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central, la visita de la titular del FMI y la presentación del plan de pago de deuda por parte de Luis Caputo.

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El dólar arranca agosto arriba de los $1.500. 

El dólar arranca agosto arriba de los $1.500. 

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El dólar oficial minorista arranca agosto cotizando a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, mismos valores de cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. Durante el séptimo mes del año, la divisa atravesó semanas marcas por fuerte volatilidad cambiaria. Por su parte, el Banco Central acumuló una gran cantidad de reservas, mientras que el la titular del FMI visitó el país en en una clara señal de respaldo político y económico al Gobierno.

El dolar cotiza arriba de los $1.500. 
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Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en una conferencia de prensa el proyecto de Inocencia Fiscal II que será enviado este jueves al Congreso y advirtió sobre los ahorros no declarados. "Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio porque pierden valor, ya que en Estados Unidos también hay inflación.Un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Si alguien guardó u$s100.000 hace 20 años, si lo hubiera tenido en el sistema financiero rindiendo un 6% anual, hoy tendría u$s320.000. A nivel de país tampoco sirve porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más. Para eso se formaliza la economía y creciendo", remarcó.

Kristalina Georgieva con Luis Caputo.

Kristalina Georgieva con Luis Caputo.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.488.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,29, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.508,43.

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