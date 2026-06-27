27 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de junio

El oficial minorista opera a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación, el pico de 2026, en una jornada de sábado sin movimiento en los mercados.

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El dólar oficial cerró una semana al alza.

El dólar oficial cerró una semana al alza.

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El dólar oficial minorista cotiza a a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación, pico de 2026, en una jornada de sábado sin movimiento en los mercados luego de una semana que cerró con un alza acumulada de $15. Por su parte, el dólar blue alcanzó los $1.515.

¿A cuánto cotiza el dólar?
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La suba reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

De acuerdo a un reciente informe del Banco Provincia, entre las razones para el salto del tipo de cambio oficial destaca una a menor oferta del sector agropecuario y la desaceleración de la emisión de obligaciones negociables (ONs).

Asimismo, la depreciación del real brasileño (+3,3% en junio), así como un escenario adverso para las monedas emergentes a nivel global (+2,6% el índice dólar), contribuyeron a la depreciación del peso. "En contraste, la moderación de las compras del BCRA, que tuvo su segundo peor mes del año, solo detrás de enero, atenuó las presiones alcistas", indica el texto.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.477.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.943,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.543,98 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.499,30.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.479,50 para la compra y $1.480 para la venta.

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