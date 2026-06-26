Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de junio

El oficial minorista opera a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación, el pico de 2026, tras el pulso alcista de la semana pasada.

El dólar oficial minorista cierra la semana a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación, pico de 2026, tras mantenerse estable en la jornada del jueves , luego de una suba de $5 el miércoles , que retomó el ritmo alcista de la semana pasada. Por su parte, el dólar blue alcanzó los $1.530.

El dólar se mantuvo estable luego de haber tocado su máximo del año

La suba reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

En paralelo, el Banco Central (BCRA) extendió su racha compradora , aunque a un ritmo más moderado. El pasado lunes, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.903 millones.

La divisa estadounidense cotiza a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue opera a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.477.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.943,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.546,35 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.499,38.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.478,50 para la compra y $1.479,50 para la venta.