Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de marzo
El oficial cotiza en el segmento minorista a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por la estabilidad cambiaria y la escalada del conflicto en Medio Oriente. El FMI respaldó el plan económico del Gobierno, aunque no dio indicios del nuevo desembolso de dólares.
Por su parte, en el mayorista la divisa se vende a $1.394, mientras que el blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. En el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.478,64 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.421,08.