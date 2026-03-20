Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de marzo

El oficial cotiza en el segmento minorista a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por la estabilidad cambiaria y la escalada del conflicto en Medio Oriente. El FMI respaldó el plan económico del Gobierno, aunque no dio indicios del nuevo desembolso de dólares.

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400.

El dólar oficial cotiza este viernes en el segmento minorista a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una jornada donde se mantuvo estable y tras una semana marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo.

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Por su parte, en el mayorista la divisa se vende a $1.394, mientras que el blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. En el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.478,64 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.421,08 .

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó el jueves el plan económico del Gobierno, aunque evitó brindar presiones sobre la fecha en la realizaría una nuevo desembolso de dólares en el marco del acuerdo de facilidades extendidas.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

Por otra parte, en la plaza cambiaria se mantiene la expectativa por la eventual inyección de divisas de la mano de la puesta en marcha del flamante Régimen de Inocencia Fiscal. En palabras del presidente Javier Milei durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba : "Pueden sacar los dólares del colchón, volcarlos en el sector financiero y que eso genere rentabilidad" .

El dólar cotiza arriba de los $1.400.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.394,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.478,64 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.421,08.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.406,5.