De qué murió Chuck Norris, el legendario actor estadounidense

El famoso intérprete había sido hospitalizado durante las últimas horas en Hawai. "Para él, no eran sus fans, ustedes eran sus amigos", posteó la familia al comunicar la noticia de su muerte.

Hollywood se encuentra de luto tras conocerse la muerte del reconocido actor Chuck Norris, la cual se hizo pública este viernes a través de un posteo compartido por su familia . El legendario intérprete tenía 86 años.

Si bien la noticia se conoció este viernes, según informó TMZ, habría fallecido el jueves tras su internación repentina en Hawai. La gravedad del episodio obligó el traslado inmediato del artista tras la presentación del cuadro. Por el momento, no trascendieron detalles del deceso.

La familia fue la encargada de contar la noticia del fallecimiento a través de un cálido posteo en Instagram. "Con profundo pesar en nuestro corazón nuestra familia comparte la repentina pérdida de nuestro querido Chuck Norris en la mañana de ayer" , dijeron. Advirtieron, que mientras quieren mantener las circunstancias "en privado", hicieron hincapié en que Norris "murió rodeado de su familia y feliz".

"Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella duradera en innumerables vida s", remarcó la familia en el posteo de redes sociales.

Luego agregaron que "aunque nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron muchísimo para él, y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos".

Chuck Norris 19-3-26 Chuck Norris, un ícono de las películas de acción

"Sabemos que muchos de ustedes habían escuchado sobre su reciente hospitalización, y estamos sinceramente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le brindaron. Mientras atravesamos este dolor, les pedimos respetuosamente privacidad para nuestra familia en este momento", cerraron.

El último posteo de Chuck Norris en Instagram

“No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo”, había publicado el actor en su cuenta de Instagram el 10 de marzo, día de su cumpleaños.

En el posteo, aprovechó para agradecerle el cariño a sus seguidores: “Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chuck Norris (@chucknorris)

El legado de Chuck Norris: figura e ídolo de una generación

Chuck Norris fue un reconocido artista marcial, actor y figura icónica de la cultura popular estadounidense. Nacido en 1940, se destacó inicialmente en el mundo de las artes marciales, donde llegó a ser campeón mundial de karate y fundó su propio estilo de combate, el Chun Kuk Do.

Su disciplina, técnica y carisma lo convirtieron en una referencia internacional, incluso compartiendo pantalla con figuras como Bruce Lee en sus primeros pasos en el cine.

Con el tiempo, Norris alcanzó la fama global como actor de películas de acción y, especialmente, como protagonista de la exitosa serie televisiva Walker, Texas Ranger, donde consolidó su imagen de hombre fuerte, justo y defensor del orden. Más allá de su carrera artística, también fue autor, filántropo y una figura admirada por su mensaje de superación personal, disciplina y valores, lo que lo convirtió en un ícono que trascendió generaciones.