Murió Chuck Norris, el reconocido actor de "Walker, Texas Ranger"

Su familia confirmó la triste noticia mediante un posteo en redes sociales: "Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad durante este tiempo". El campeón mundial de karate había sido ingresado a un hospital de Hawái el jueves pasado.

Chuck Norris murió a los 86 años en Hawái. La triste noticia fue confirmada por su familia este viernes mediante un posteo en su cuenta oficial de Instagram. El actor de 86 años había sido internado por una "emergencia médica" el jueves. Por el momento no se compartieron detalles de las causas de su fallecimiento.

El legendario héroe de acción de los años 80 y 90 fue protagonista de innumerables películas y series que marcaron la industria. Su carrera dio un salto tras el estreno del film "El Furor del Dragón" junto a Bruce Lee, donde compartió una pelea que quedó inmortalizada para siempre.

En redes sociales, su famillia compartió la noticia al publicar una fotografía de Chuck Norris, en blanco y negro, junto a la siguiente leyenda: " Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz".

En esa línea añadieron que " para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas".

"Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos", añadieron.

La familia agradeció "las oraciones y el apoyo que le enviaron" a Chuck Norris después de que conociera la noticia de su hospitalización.

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En el año 2017 Chuck Norris sufrió dos infartos a sus 77 años en un hotel de Las Vegas, de los que se pudo recuperar.

El campeón mundial de Karate Do en 1978 y fue reconocido a nivel mundial en artes marciales. En 2015 compró una residencia familiar en Hawái que comparte con su segunda esposa Gena O'Kelley con la que tuvo dos hijas mellizas en 2001, Dakota y Danilee. Anteriormente estuvo en pareja con Dianne Kay Holechek, quien falleció en 2025, con quien tuvo a sus hijos Mike y Eric.

El actor, reconocido ícono de los años noventa y popular en internet tras la publicación de los Chuck Norris Facts, afirmaciones en tono de sátira sobre él al estilo de "La patada giratoria de Chuck Norris es tan potente que se puede ver desde el espacio exterior a simple vista".

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En redes sociales Chuck se mantuvo activo, subía tanto fotos como videos. Su último posteo fue el 10 de marzo pasado, el día de su cumpleaños número 86. "No envejezco. Subo de nivel", reflexionó a modo de chiste, a lo que agregó "agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar".

Chuck Norris, una vida entre patadas voladoras y películas de acción

Carlos Ray Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Estados Unidos, a los 18 años se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue trasladado a Corea del Sur. Durante este período comenzó a estudiar diferentes artes marciales, como por ejemplo, Taekwondo, Tang Soo Do y Judo.

Eso lo llevó a crear el "Sistema Chuck Norris" que según explica la Federación Unida de Artes Marciales en su página web oficial "es un estilo de karate estadounidense de estilo duro, con base en Corea. Fue fundado por Norris y se basó originalmente en su entrenamiento de Tang Soo Do en Corea, durante su servicio militar".

Embed - Chuck Norris Martial Arts Demonstration with Benny "The Jet" Urquidez.

Además "el estilo fue conocido como Chun Kuk Do de 1990 a 2015. En julio de 2015, en la Conferencia Internacional de Entrenamiento (ITC) anual de la UFAF en Las Vegas, el Sr. Norris y la junta directiva anunciaron a los miembros que una vez más podríamos volver a usar el nombre de Norris y el Sistema Chuck Norris renació".