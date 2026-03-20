Murió Michel Rolland, el enólogo francés que revolucionó la industria del vino argentino Falleció en la noche del jueves producto de un infarto en la ciudad de Burdeos, informaron medios locales. Semanas atrás había estado presente en la Fiesta Nacional de la Vendimia, en Mendoza. Por + Seguir en







Murió el enólogo francés Michel Rolland a los 78 años

Michel Rolland, el enólogo francés que revolucionó la forma de hacer y pensar el vino en Argentina y el mundo, murió en la noche del jueves a sus 78 años en la ciudad de Burdeos, Francia, producto de un infarto masivo. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por medios locales y enlutó a la vitivinicultura global.

Semanas atrás había estado presente en Mendoza, provincia que adoptó como propio, para participar en la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Su camino a lo largo de los años por los viñedos no fue en vano: fue quien "inventó" la profesión de flying winemaker o enólogo itinerante, aquel encargado de viajar a lo largo del mundo por los parrales de uva para asesorar a los productores en la elaboración de los mejores vinos. En sus 79 años, asesoró a más de 300 bodegas en 22 países diferentes.

rolland Michel Rolland fue un enólogo francés que revolucionó la industria del vino argentino. “En la vida, se necesitan tres cosas para triunfar: primero, trabajar duro, algo que solemos olvidar hoy en día. Segundo, cuando se trabaja en un sector que requiere cierta destreza, se necesita talento… Y tercero, también un poco de suerte", había señalado en una entrevista con el podcast Les 4 saisons du vin.