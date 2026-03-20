Murió el enólogo francés Michel Rolland a los 78 años
Michel Rolland, el enólogo francés que revolucionó la forma de hacer y pensar el vino en Argentina y el mundo, murió en la noche del jueves a sus 78 años en la ciudad de Burdeos, Francia, producto de un infarto masivo. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por medios locales y enlutó a la vitivinicultura global.
Semanas atrás había estado presente en Mendoza, provincia que adoptó como propio, para participar en la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Su camino a lo largo de los años por los viñedos no fue en vano: fue quien "inventó" la profesión de flying winemaker o enólogo itinerante, aquel encargado de viajar a lo largo del mundo por los parrales de uva para asesorar a los productores en la elaboración de los mejores vinos. En sus 79 años, asesoró a más de 300 bodegas en 22 países diferentes.
“En la vida, se necesitan tres cosas para triunfar: primero, trabajar duro, algo que solemos olvidar hoy en día. Segundo, cuando se trabaja en un sector que requiere cierta destreza, se necesita talento… Y tercero, también un poco de suerte", había señalado en una entrevista con el podcast Les 4 saisons du vin.
Pese a su fama, siempre mantuvo un perfil bajo e incluso el mismo negó tener un estilo propio: “No existe un estilo Rolland. Reto a cualquiera a identificar vinos Derenoncourt, Boissenot o Rolland en una cata a ciegas… Reto a cualquiera. Incluso estoy dispuesto a organizar la cata yo mismo, si fuera necesario", señaló el año pasado al citar a otros consultores famosos.