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Salió de la casa de Gran Hermano y reveló las duras secuelas: "La gente me insultaba"

La exparticipante sorprendió con su relato; desde agresiones en la vía pública hasta un retiro forzado para preservar su salud mental.

La nueva edición de Gran Hermano es conducida por Santiago del Moro. 

La nueva edición de Gran Hermano es conducida por Santiago del Moro. 

Captura Telefe
  • Tamara Pagani fue participante de la primera edición de Gran Hermano en Argentina en 2001.
  • La ex participante reveló que sufrió insultos y agresiones constantes en la calle tras salir del reality.
  • La exposición le provocó fobia social y ataques de pánico que duraron años.
  • Pagani señaló que en los inicios del formato no existía el cuidado psicológico que hay hoy ni existían las redes sociales para defenderse de lo que decían de una en los medios.

El fenómeno de Gran Hermano es una gran plataforma de visibilidad. Muchos de los participantes de sus distintas ediciones, principalmente de las más recientes, continúan circulando por los pasillos de los canales de televisión, participando en programas o teniendo gran repercusión en las redes sociales. Sin embargo, algunos vivieron una verdadera pesadilla tras su salida.

La actriz tuvo un pico de estrés y se evaluó su salud en una junta médica.
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En las últimas horas, Tamara Paganini, una de las figuras más emblemáticas de la primera edición del reality en Argentina, rompió el silencio para relatar el calvario que vivió una vez fuera de la casa más famosa del país. “Cuando estuve en la casa no sabía nada del afuera”, dijo la ex participante y antes de contar su experiencia, remarcó: “Mi después cuando salí de la casa fue bravo, pero nada que ver a esta época”.

"No podía ni caminar por la calle, la gente me insultaba sin conocerme, me escupía", confesó Tamara al recordar los años posteriores a su explosión mediática. Según su crudo relato, el nivel de hostilidad que recibió por parte del público le generó secuelas psicológicas profundas que la obligaron a alejarse de los medios.

Tamara Paganini
Tamara Pagani tenía 27 años cuando participó del programa en 2001 y llegó a la final.

Tamara Pagani tenía 27 años cuando participó del programa en 2001 y llegó a la final.

A diferencia de las ediciones actuales donde los participantes cuentan con equipos de psicólogos, en 2001 el impacto al salir de la casa fue diferente. “Cuando yo salí de la casa sentí pánico. Lo positivo es que toqué tanto fondo que fui al psicólogo y ahora soy increíblemente fuerte. Tuve que reconstruirme y ahí resolví traumas y cosas que traía de antes de Gran Hermano”, relató Pagani.

A pesar de la situación incómoda que le tocó vivir, la ex participante asegura que podría volver a participar del reality. “Yo volvería a entrar a la casa, me veo ahí. La experiencia no me pareció traumática, lo de adentro fue genial, pero en la calle me insultaban. Son otros tiempos, y si me bardean estoy acostumbrada”, señaló.

Qué fue de la vida de Tamara Paganini tras salir de Gran Hermano

Paganini estuvo dentro de la casa por 112 días y fue finalista de la primera edición del programa; quedó en segundo lugar, detrás de Marcelo Corazza, el ganador de GH 2001.

A 25 años de ese momento pionero en la historia del reality en el país, la ex participante confesó que ya se reconcilió con el programa, los productores y todas las secuelas que le quedaron luego de aquella experiencia. Los primeros años fueron difíciles ya que tuvo que escuchar muchas mentiras que circulaban sobre ella en los medios, respecto a sus vínculos amorosos y otros aspectos de su vida privada.

Además, tuvo que soportar agresiones de la gente en la vía pública. Incluso llegó a disfrazarse con barba y gorros para que no la reconocieran.

Después de varios años manteniendo el perfil bajo, Pagani volvió al mundo mediático y conduce un programa de streaming en ZAC Radio. También es muy activa en sus redes sociales, donde comparte reels de humor y reflexiones con una comunidad de casi 200 mil seguidores en Instagram.

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