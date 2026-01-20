Comodoro Rivadavia: evacúan por completo a otro barrio por riesgo de deslizamiento

Las autoridades ampliaron las recomendaciones preventivas. Este martes continuarán con las evaluaciones de la zona para determinar cómo sigue la situación de los médanos tras los desmoronamientos de rocas. “El lugar no era seguro y no volverá a serlo de ahora en adelante”, aseguró un geólogo.

Debido al deslizamiento en la ladera sur del cerro Hermitte , en Comodoro Rivadavia, durante la madrugada del domingo, y que sufrió más réplicas, otro barrio fue completamente evacuado por riesgo . El Gobierno envió asistencia a los evacuados y este martes continuarán con las evaluaciones en la zona para determinar la situación.

Hasta el momento, ya son cinco los barrios que fueron evacuados: Sismográfica, Los Tilos, Médanos, El Marquesado, fueron los primeros, sumándose ahora Barrios Médanos, ante el riesgo geológico activo que continúa registrándose en el cerro Hermitte.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, informó que actualmente hay más de 190 personas evacuadas, distribuidas entre el Club Talleres, el Club Ameghino, el Albergue Municipal y en el dispositivo instalado en barrio Saavedra.

La sugerencia se fundamenta en un informe técnico elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que advirtió que no puede descartarse la ocurrencia de nuevos movimientos con posible impacto sobre esa zona .

Frente a la declaración de emergencia geológica en Comodoro Rivadavia, este martes continúan con los trabajos de estudio, ya que, alrededor de las 5, el cerro volvió a moverse. “Ahora estamos revisando en la zona crítica porque se está intentando hacer un acceso para evacuar las pertenencias de las personas más afectadas. Tenemos que hacer una evaluación de cómo sigue la situación de médanos porque ayer se generó la información necesaria para comunicarle a los vecinos que era necesario hacer una evacuación y hoy hay que continuar con ese relevamiento para ver si hay más indicadores ”, explicó el geólogo José Paredes en diálogo con C5N.

Comodoro Rivadavia

Según explicó el experto, durante la madrugada hubo desmoronamientos de la parte más alta y caídas de rocas en una zona donde hay dos fracturas en contacto. “A partir de eso y lo que vaya ocurriendo a lo largo del día, junto a especialistas de la Universidad Nacional y diferentes organismos para hacer recomendaciones de cómo continuar”, agregó.

“Desde el día 27 de diciembre se estaba evidenciando en el borde de la ladera, en la parte más alta del cerro, una marca delgada que indicaba que se estaba comenzando a mover. Eso anticipaba que podía ocurrir algún tipo de movimiento”, indicó.

Respecto a la idea de que la zona sea nuevamente habitable, Paredes remarcó que será un lugar que, “a partir de ahora será inseguro, y la situación será más compleja de lo que era previamente”. “El lugar no era seguro y no volverá a serlo de ahora en adelante”, subrayó.

El Gobierno envió asistencia a los evacuados por el desplazamiento del cerro Hermitte

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) inició este lunes con la asistencia junto a fuerzas federales y provinciales. Por su parte, el Ejército Argentino desplegó vehículos de apoyo y una cocina móvil Shacman, garantizando la elaboración y distribución de comida caliente en los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos. “Se distribuyen 300 raciones diarias”, indicaron

Por otro lado, el Ministerio de Defensa informó en su cuenta de X que “la Base de Apoyo Logístico Comodoro Rivadavia activó el protocolo de ayuda humanitaria para asistir a las familias afectadas”.

Por otra parte, este martes llegará en un avión de la Policía Federal la Brigada USAR (búsqueda y rescate) con oficiales de comando, ingeniero, arquitecto, piloto, copiloto y mecánicos.