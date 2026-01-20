C5N en Davos: Macron expone en el Foro Económico Mundial contra Trump y su intención de anexar Groenlandia

En la apertura del Foro Económico Mundial, los líderes de Francia y Canadá darán sus discursos en un contexto de crecientes fricciones con Donald Trump por la polémica intención estadounidense de anexar Groenlandia y las amenazas arancelarias a Europa.

C5N en Davos: Macron y Carney daran su discurso en medio de la tensión internacional por la avanzada de Trump sobre Groenlandia

En el arranque del Foro Económico Mundial de Davos , la agenda estará marcada por los discursos del presidente de Francia, Emmanuel Macron , y del primer ministro de Canadá, Mark Carney , en un contexto de creciente tensión internacional con Estados Unidos.

Así lo señaló el economista Guido Agostinelli , enviado especial de C5N en Suiza, quien explicó que el foco va a estar en los discursos que van a dar Macron y Carney en medio de un contexto de tensión internacional por las intenciones de Donald Trump de anexar Groenlandia a Estados Unidos .

En ese marco, Agostinelli subrayó que Canadá tomó una decisión comercial que profundiza el enfrentamiento con la administración estadounidense. “Canadá firmó un acuerdo comercial por el cual ya no se le cobra el 100% de los tributos a los autos chinos en Canadá, con lo cual es claramente un enfrentamiento directo contra Trump” , afirmó.

Según el enviado especial, el clima político en Davos exhibirá un alineamiento mayoritario con Washington, aunque con excepciones relevantes. “Hoy vamos a escuchar voces disonantes, de las pocas que habrá contra Trump” , anticipó.

La tensión se intensificó luego de que, el viernes pasado, el primer ministro canadiense ratificara que el futuro de Groenlandia “corresponde al propio territorio y al Reino de Dinamarca” , y recordara que Canadá y Dinamarca son aliados dentro de la OTAN, cuyo artículo 5 de defensa colectiva también alcanza al territorio ártico. En ese sentido, reclamó que todos los miembros de la alianza respeten esos compromisos.

Por su parte, Macron reforzó la posición europea al reiterar el compromiso de Francia con la “soberanía e independencia de las naciones” y advirtió que “ninguna intimidación ni amenaza nos influirá”. Además, prometió una respuesta “unida y coordinada” de la Unión Europea en caso de que se confirmen nuevos aranceles estadounidenses, y sostuvo que Europa garantizará el respeto a su soberanía.

En contraposición, Trump insistió esta semana en que Estados Unidos “tiene que conseguir” Groenlandia y relativizó una eventual oposición europea. También aseguró haber mantenido una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y adelantó que habrá reuniones en Davos con las “distintas partes”.

El interés de Washington por Groenlandia se explica, según analistas internacionales, por su ubicación estratégica en el Ártico y por la riqueza en minerales y tierras raras, más allá del argumento de una supuesta amenaza rusa o china en la región.