20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

C5N en Davos: Macron expone en el Foro Económico Mundial contra Trump y su intención de anexar Groenlandia

En la apertura del Foro Económico Mundial, los líderes de Francia y Canadá darán sus discursos en un contexto de crecientes fricciones con Donald Trump por la polémica intención estadounidense de anexar Groenlandia y las amenazas arancelarias a Europa.

Por

C5N en Davos: Macron y Carney daran su discurso en medio de la tensión internacional por la avanzada de Trump sobre Groenlandia

En el arranque del Foro Económico Mundial de Davos, la agenda estará marcada por los discursos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un contexto de creciente tensión internacional con Estados Unidos.

La provocación de Donald Trump al mundo: publicó imágenes mostrando a Groenlandia y Canadá como parte de EEUU
Te puede interesar:

Nueva provocación de Trump: publicó imágenes que muestran a Groenlandia y Canadá como parte de EEUU

Así lo señaló el economista Guido Agostinelli, enviado especial de C5N en Suiza, quien explicó que el foco va a estar en los discursos que van a dar Macron y Carney en medio de un contexto de tensión internacional por las intenciones de Donald Trump de anexar Groenlandia a Estados Unidos.

En ese marco, Agostinelli subrayó que Canadá tomó una decisión comercial que profundiza el enfrentamiento con la administración estadounidense. “Canadá firmó un acuerdo comercial por el cual ya no se le cobra el 100% de los tributos a los autos chinos en Canadá, con lo cual es claramente un enfrentamiento directo contra Trump”, afirmó.

Según el enviado especial, el clima político en Davos exhibirá un alineamiento mayoritario con Washington, aunque con excepciones relevantes. “Hoy vamos a escuchar voces disonantes, de las pocas que habrá contra Trump”, anticipó.

La tensión se intensificó luego de que, el viernes pasado, el primer ministro canadiense ratificara que el futuro de Groenlandia “corresponde al propio territorio y al Reino de Dinamarca”, y recordara que Canadá y Dinamarca son aliados dentro de la OTAN, cuyo artículo 5 de defensa colectiva también alcanza al territorio ártico. En ese sentido, reclamó que todos los miembros de la alianza respeten esos compromisos.

Por su parte, Macron reforzó la posición europea al reiterar el compromiso de Francia con la “soberanía e independencia de las naciones” y advirtió que “ninguna intimidación ni amenaza nos influirá”. Además, prometió una respuesta “unida y coordinada” de la Unión Europea en caso de que se confirmen nuevos aranceles estadounidenses, y sostuvo que Europa garantizará el respeto a su soberanía.

En contraposición, Trump insistió esta semana en que Estados Unidos “tiene que conseguir” Groenlandia y relativizó una eventual oposición europea. También aseguró haber mantenido una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y adelantó que habrá reuniones en Davos con las “distintas partes”.

El interés de Washington por Groenlandia se explica, según analistas internacionales, por su ubicación estratégica en el Ártico y por la riqueza en minerales y tierras raras, más allá del argumento de una supuesta amenaza rusa o china en la región.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Trump evitó precisar si usará la fuerza para tomar Groenlandia

Javier MIlei compartió su agenda en Davos y volvió a criticar al periodismo: Son chimenteros de peluquería barata

Milei y su agenda en Davos: no habrá encuentro oficial con Trump

El mensaje de Donald Trump a Noruega: Como no me dieron el Premio Nobel, ya no siento la obligación de pensar en la paz

El mensaje de Trump a Noruega: "Como no me dieron el Premio Nobel, ya no siento la obligación de pensar en la paz"

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba activó el "Estado de Guerra" en medio de la tensión con EEUU tras la captura de Maduro

Donald Trump y Lula da Silva.

Lula da Silva contra la Doctrina Donroe: "Este hemisferio nos pertenece a todos"

tras el gesto de corina machado, el comite del nobel aclaro que el premio es intransferible

Tras el gesto de Corina Machado, el Comité del Nobel aclaró que el premio es intransferible

Rating Cero

Los artistas no lo anunciaron de manera oficial.

Karol G y Feid se separaron luego de tres años de relación

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

La modelo y el ex DT de River enfrentan una demanda laboral.

Grave denuncia contra Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Netflix ya confirmó el estreno de la tercera temporada.
play

Se supo cuándo se estrenan los capítulos restantes de la temporada 3 de La Reina del Flow en Netflix

últimas noticias

Hasta el momento, el fuego ya arrasó con 14.770 hectáreas en Chubut

Incendios en Chubut: se reactivaron las llamas en dos zonas por las altas temperaturas

Hace 3 minutos
El pueblo pertenece al departamento de Rocha y mantiene un perfil alejado de los grandes centros urbanos.

Este es el pueblo de Uruguay con los alquileres más baratos y es perfecto para visitar en verano

Hace 4 minutos
Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

Hace 7 minutos
La Selección argentina estuvo invicta entre julio de 2019 y noviembre de 2022.

Este es el invicto más largo de la Selección argentina en su historia: cuántos partidos pasó sin perder

Hace 9 minutos
La industria metalúrgica cayó un 7,1% en diciembre y el uso de la capacidad instalada se ubicó al nivel de la pandemia

Preocupación en la industria metalúrgica: indicadores registran números de pandemia

Hace 10 minutos