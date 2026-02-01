IR A
IR A

Grammy 2026: Justin y Hailey Bieber usaron pines de "ICE OUT" contra la política migratoria de Donald Trump

La pareja se sumó a esta forma de protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. El inicio en el Festival de Cine Sundance y los Golden Globes.

Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026.

Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026.

Justin y Hayley Bieber usaron pines con la leyenda "ICE OUT" durante la alfombra roja de los premios Grammy 2026 para manifestar su repudio al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Donald Trump, que ya se cobró las vidas de Renee Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti.

Bad Bunny en los Grammy 2026.
Te puede interesar:

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

La frase se traduce como "Afuera, ICE" y es una de las dos variantes de pines que usaron distintos artistas para marcar su oposición a la política migratoria del gobierno republicano. La otra variante tiene la leyenda "Be Good" (Sé bueno), en memoria de la primera víctima y para recordar "lo que significa ser buenos unos con otros ante tal horror: ser buenos ciudadanos, vecinos, amigos, aliados y seres humanos".

Kehlani, quien ganó el Grammy a Mejor Interpretación R&B por folded, también usó un pin de "ICE OUT" y lo insultó en su discurso tras recibir la estatuilla. "Espero que todos se sientan inspirados para unirse como una comunidad de artistas y alzar la voz contra lo que está pasando", le pidió a sus colegas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2018096753317187665?s=20&partner=&hide_thread=false

"Juntos somos más fuertes en número para denunciar toda la injusticia que está ocurriendo en el mundo ahora mismo", les recordó la cantante.

El multipremiado Jason Isbell, la nominada Margo Price y las multipremiadas Billie Eilish y Rhiannon Giddens también se sumaron al uso de pines contra ICE este domingo.

Billie Eilish Grammy 2026
Billie Eilish en los Grammy 2026.

Billie Eilish en los Grammy 2026.

Pines de ICE OUT: la protesta que empezó en premiaciones al cine

Quienes comenzaron con esta manifestación fueron los actores y actrices que asistieron al Festival de Cine de Sundance 2026 y a la entrega de los Golden Globes 2026. En el primero se destacó la crítica de Natalie Portman, quien protagoniza la película The Gallerist (2026).

“Estamos en un momento devastador en la historia de nuestro país. Es realmente imposible no hablar de lo que está sucediendo ahora mismo, de la brutalidad del ICE y de cómo debe detenerse de inmediato”, explicó Portman ante la prensa y remarcó: “Pero también hay una hermosa comunidad que los estadounidenses están mostrando ahora mismo. Se apoyan mutuamente, se protegen y luchan por su libertad. Es un momento agridulce celebrar algo de lo que estamos tan orgullosos, en un contexto como el del dolor de nuestra nación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EFEnoticias/status/2015755950494274038?s=20&partner=&hide_thread=false

Mientras que el actor Mark Ruffalo, conocido por interpretar a Hulk para las producciones de Marvel y con una activa vida de apoyo a causas políticas, advirtió: "Miren, quiero fingir que estoy aquí para celebrar, y estoy aquí para celebrar, y estoy orgulloso de tener una nominación a los Globos de Oro. Pero también, esto ya no es normal, así que no sé cómo pude estar callado, y me siento un poco mal, así que es difícil mentir ahora mismo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ajplusespanol/status/2011256958729265531?s=20&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei junto a Donald Trump.

Javier Milei hará un nuevo viaje a EEUU para reunirse con Trump en Florida y disertar en un foro

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

Donald Trump no descartó la salida militar para las tensiones crecientes con Irán.

Donald Trump aseguró que está "hablando" con el régimen de Irán: "Veremos qué pasa"

La diplomática Laura Dogu arribó este sábado a Caracas procedente de Estados Unidos. 

Estados Unidos envió una delegación diplomática a Venezuela y apunta a reabrir su embajada

Una de las protestas en Groenlandia.

La importancia del factor ambiental en la pelea por Groenlandia

Los centros de detención del ICE por dentro. 

Estados Unidos comprará 20 bodegas para convertirlas en megacárceles de inmigrantes

últimas noticias

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

Hace 33 minutos
Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, algunos de los artistas que cantarán en vivo

Se entregan los Premios Grammy 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala en vivo

Hace 46 minutos
River se prepara para su próximo partido en el torneo Apertura.

Cuándo vuelve a jugar River tras el empate contra Rosario Central

Hace 52 minutos
Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026.

Grammy 2026: Justin y Hailey Bieber usaron pines de "ICE OUT" contra la política migratoria de Donald Trump

Hace 55 minutos
Javier Milei junto a Donald Trump.

Javier Milei hará un nuevo viaje a EEUU para reunirse con Trump en Florida y disertar en un foro

Hace 1 hora