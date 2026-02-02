Video: así fue el accidente en el que murió el histórico referente de Los Pumas

2 de febrero de 2026 Inicio
Juan Elmo Moyano, que fue embestido cuando caminaba por la rambla de la Playa Mansa, falleció en un centro de salud local debido a las múltiples heridas. El conductor, un joven de 22 años, estaba alcoholizado.

El accidente de Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, quedó registrado en una cámara de seguridad de una casa

Después de la trágica muerte del histórico médico de Los Pumas, Juan Elmo Moyano, se conocieron las impresionantes imágenes de cómo fue el accidente del profesional cercano a la rambla de la Playa Mansa, en Punta del Este.

Juan Elmo Moyano, Mito, una figura querida en muchos clubes del rugby metropolitano.
Si bien el hecho ocurrió el pasado 29 de enero, recién ahora se hizo público el video de cómo fue la secuencia: todo ocurrió a las 10:54 y quedó captado en las cámaras de seguridad de una casa ubicada frente al lugar donde el vehículo perdió el control.

En la secuencia se puede ver a una mujer que sale a la galería de la vivienda, donde está filmado todo, y unos escalones más debajo de la misma había un nene mirando un celular apoyado sobre un muro, bajo el sol. Al mismo tiempo, de fondo y en la calle, pasan primero dos vehículos rojos y luego a uno gris.

Unos segundos después, ya se puede ver la aparición del auto blanco que va a alta velocidad, que se pone de costado y vuelca dando dos vueltas hasta golpear a Mito, que caminaba por la calle en ese momento, aunque en el mismo no se llega a ver la presencia de Moyano.

Muerte de Juan Elmo Moyano: la Justicia investiga el caso

Tras la muerte del médico de Los Pumas, Juan Elmo Moyano, la Justicia comenzó con la investigación donde la jueza penal de 11° turno, Sylvana Karina García Noroya, dispuso su formalización por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en calidad de autor.

El conductor, identificado como Horacio Guillot Navarro, de 22 años, no registraba antecedentes penales, pero presentaba 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por su parte, la Jefatura de Policía de Maldonado difundió las fotos de cómo quedó el auto del accidente y en las mismas se puede ver que el vehículo quedó apoyado sobre su costado izquierdo, totalmente destruido: capot abierto, parabrisas salido, al igual que el paragolpes.

