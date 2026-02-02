Niño Prodigio: el horóscopo para cada signo del zodíaco este lunes 2 de febrero

El especialista del cielo revela los tránsitos planetarios, con las predicciones signo por signo y la influencia de la Luna en Leo en el Día de la Candelaria.

El astrólogo compartió este lunes 2 de febrero de 2026 las predicciones diarias para cada signo

El Niño Prodigio , uno de los astrólogos más reconocidos de Estados Unidos, compartió este lunes 2 de febrero de 2026 las predicciones diarias para cada signo del zodíaco. A través de la astrología occidental, anticipó cómo impactarán los movimientos planetarios en los perfiles astrales.

En esta jornada especial, marcada por el Día de la Candelaria, el astrólogo invita a encender una vela con intención y a compartir algo dulce. La Luna en Leo aporta un clima chispeante, ideal para el amor, la creatividad y la expresión personal.

Tras la fuerte energía que dejó el plenilunio, el clima emocional continúa movilizado y sensible.

Te rodearás de personas de mentalidad abierta que despertarán tu lado más auténtico. Es un día ideal para renovar tu imagen y animarte a mostrar una faceta más fresca y juvenil. Nuevos intereses y pasatiempos reavivan tu entusiasmo y creatividad.

Tauro

El intercambio con personas exitosas y creativas te aportará ideas para mejorar tu vida familiar. Podrías recibir invitados vinculados al ámbito público y sentirte inspirado a transformar tu hogar con detalles luminosos y alegres.

Géminis

Un hermano, primo o compañero cercano te brindará palabras de apoyo que fortalecerán tu confianza en el futuro. Invitaciones inesperadas y oportunidades sorpresivas llegan como un verdadero golpe de suerte.

Cáncer

Asociarte y compartir recursos con otros se convierte en una fuente de transformación y prosperidad. Podrías recibir un ingreso extra, ya sea por un regalo, préstamo o herencia, que mejora tu estabilidad financiera.

Leo

Con la Luna en tu signo, la energía y el entusiasmo se potencian. Es un excelente momento para iniciar proyectos en conjunto. Si estás soltero, se abren oportunidades románticas; tu carisma natural atraerá miradas y reconocimiento.

Virgo

Hoy cuerpo, mente y emociones se alinean. Tu vocación de servicio se intensifica y te genera una profunda satisfacción ayudar a otros. Conectarte con tu mundo interior permitirá que tu energía fluya de manera sanadora.

Libra

Las invitaciones sociales se multiplican y brillás sin esfuerzo. Tu elegancia, simpatía y sonrisa despiertan admiración. Tu estilo único deja huella y refuerza tu magnetismo personal.

Escorpio

Tu atención se enfoca en construir un futuro sólido para vos y tus seres queridos. Sentís el respaldo de tu entorno, que actúa como un verdadero equipo de apoyo y motivación.

Sagitario

Retomás contacto con alguien que vive lejos o recibís noticias alentadoras desde el exterior. Trámites legales o asuntos pendientes avanzan a tu favor. Tu forma amable de comunicarte abre puertas hacia nuevos horizontes.

Capricornio

Tu vida íntima se renueva gracias a una mayor seguridad personal. Evitá que las preocupaciones económicas generen tensiones innecesarias. Permitite pequeños gustos que aporten placer y alivio emocional.

Acuario

Tu sabiduría y forma de expresarte cautivan. En pareja, renace la chispa inicial; si estás soltero, mantené los ojos abiertos: aparecen personas y propuestas que pueden marcar un antes y un después.

Piscis

Podés sentir cierta ausencia de vínculos, pero no te quedes atrapado en lo que faltó. Enfocate en el autocuidado: un mimo personal o tratamiento corporal te ayudará a recuperar vitalidad y equilibrio energético.