Niño Prodigio: el horóscopo para cada signo del zodíaco este lunes 2 de febrero

El especialista del cielo revela los tránsitos planetarios, con las predicciones signo por signo y la influencia de la Luna en Leo en el Día de la Candelaria.

Por
El astrólogo compartió este lunes 2 de febrero de 2026 las predicciones diarias para cada signo

  • Las energías del día invitan a tomar decisiones conscientes y a ordenar prioridades personales y emocionales.
  • Los movimientos de la Luna activan temas vinculados al amor, la creatividad y los vínculos.
  • Cada signo recibe una guía distinta para aprovechar oportunidades y evitar tensiones innecesarias.
  • El mensaje astral propone rituales simples y gestos cotidianos para armonizar el día.

El Niño Prodigio, uno de los astrólogos más reconocidos de Estados Unidos, compartió este lunes 2 de febrero de 2026 las predicciones diarias para cada signo del zodíaco. A través de la astrología occidental, anticipó cómo impactarán los movimientos planetarios en los perfiles astrales.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Horóscopo de hoy, lunes 2 de febrero

En esta jornada especial, marcada por el Día de la Candelaria, el astrólogo invita a encender una vela con intención y a compartir algo dulce. La Luna en Leo aporta un clima chispeante, ideal para el amor, la creatividad y la expresión personal.

Tras la fuerte energía que dejó el plenilunio, el clima emocional continúa movilizado y sensible.

astrologia

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este lunes

Aries

Te rodearás de personas de mentalidad abierta que despertarán tu lado más auténtico. Es un día ideal para renovar tu imagen y animarte a mostrar una faceta más fresca y juvenil. Nuevos intereses y pasatiempos reavivan tu entusiasmo y creatividad.

Tauro

El intercambio con personas exitosas y creativas te aportará ideas para mejorar tu vida familiar. Podrías recibir invitados vinculados al ámbito público y sentirte inspirado a transformar tu hogar con detalles luminosos y alegres.

Géminis

Un hermano, primo o compañero cercano te brindará palabras de apoyo que fortalecerán tu confianza en el futuro. Invitaciones inesperadas y oportunidades sorpresivas llegan como un verdadero golpe de suerte.

Cáncer

Asociarte y compartir recursos con otros se convierte en una fuente de transformación y prosperidad. Podrías recibir un ingreso extra, ya sea por un regalo, préstamo o herencia, que mejora tu estabilidad financiera.

Leo

Con la Luna en tu signo, la energía y el entusiasmo se potencian. Es un excelente momento para iniciar proyectos en conjunto. Si estás soltero, se abren oportunidades románticas; tu carisma natural atraerá miradas y reconocimiento.

Virgo

Hoy cuerpo, mente y emociones se alinean. Tu vocación de servicio se intensifica y te genera una profunda satisfacción ayudar a otros. Conectarte con tu mundo interior permitirá que tu energía fluya de manera sanadora.

Libra

Las invitaciones sociales se multiplican y brillás sin esfuerzo. Tu elegancia, simpatía y sonrisa despiertan admiración. Tu estilo único deja huella y refuerza tu magnetismo personal.

Escorpio

Tu atención se enfoca en construir un futuro sólido para vos y tus seres queridos. Sentís el respaldo de tu entorno, que actúa como un verdadero equipo de apoyo y motivación.

Sagitario

Retomás contacto con alguien que vive lejos o recibís noticias alentadoras desde el exterior. Trámites legales o asuntos pendientes avanzan a tu favor. Tu forma amable de comunicarte abre puertas hacia nuevos horizontes.

Capricornio

Tu vida íntima se renueva gracias a una mayor seguridad personal. Evitá que las preocupaciones económicas generen tensiones innecesarias. Permitite pequeños gustos que aporten placer y alivio emocional.

Acuario

Tu sabiduría y forma de expresarte cautivan. En pareja, renace la chispa inicial; si estás soltero, mantené los ojos abiertos: aparecen personas y propuestas que pueden marcar un antes y un después.

Piscis

Podés sentir cierta ausencia de vínculos, pero no te quedes atrapado en lo que faltó. Enfocate en el autocuidado: un mimo personal o tratamiento corporal te ayudará a recuperar vitalidad y equilibrio energético.

