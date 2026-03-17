La impresionante transformación de Migue Granados: mostró cómo le queda un conjunto que compró y no le entraba El humorista compartió una imagen en redes tras bajar 20 kilos y explicó qué hábitos aplicó para lograr el cambio. + Seguir en







Migue Granados mostró su cambio físico con una foto frente al espejo.

Migue Granados mostró en redes sociales cómo le queda una prenda que antes no podía usar.

El humorista reveló que logró bajar 20 kilos tras modificar su alimentación y su rutina de ejercicio.

La imagen que publicó evidencia su transformación física luego de varios meses de cambios de hábitos.

También respondió preguntas sobre el Ozempic, el medicamento utilizado para bajar de peso. La transformación física de Migue Granados volvió a generar repercusión luego de que el humorista compartiera una foto en sus redes sociales donde se lo ve vistiendo un conjunto que había comprado hace tiempo y que antes no podía usar. En la imagen, tomada frente a un espejo, el conductor aparece con un mameluco marrón que, según explicó, había adquirido un año atrás cuando todavía no le entraba.

El propio Granados acompañó la publicación con un mensaje en el que destacó ese cambio: señaló que la prenda había quedado guardada durante meses y que recién ahora puede usarla tras su proceso de descenso de peso. La foto evidencia su notable cambio físico, algo que el propio humorista ya había comentado públicamente al revelar que logró bajar cerca de 20 kilos.

En el mismo posteo también bromeó con su apariencia al preguntarse si debería usar el conjunto en su programa o si el look lo hacía parecer un “Rinaudo de 40 años”. El comentario, en tono humorístico, fue acompañado por una frase en la que se describió con ironía como una “tormenta de facha”, lo que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Migue Granados antes y después Migue Granados mostró en redes sociales cómo le queda un conjunto que había comprado un año atrás y que antes no podía usar, reflejando el cambio físico tras su descenso de peso. @miguegrana Migue Granados dijo qué piensa del Ozempic A casi cuatro meses de haber contado públicamente los hábitos que incorporó para bajar de peso, Migue Granados volvió a referirse al tema al abrir una caja de preguntas en su cuenta de Instagram. Entre las consultas más repetidas apareció la posibilidad de que estuviera utilizando Ozempic, un medicamento que se popularizó entre quienes buscan adelgazar.

Ante esa duda, el conductor respondió que no utiliza ese fármaco. Incluso comentó que en algún momento se lo recomendaron, aunque decidió no probarlo. También aclaró que, si lo estuviera usando, no tendría inconvenientes en decirlo públicamente.

Migue Granados explicó que su proceso de descenso de peso comenzó en julio del año pasado. En un primer momento intentó seguir una dieta keto, un plan alimenticio muy bajo en carbohidratos que busca inducir un estado metabólico llamado cetosis, aunque señaló que ese método le dio resultados por un tiempo y luego combinó ejercicios de fuerza, cuatro veces por semana, con una dieta de déficit calórico. Migue Granados y el Ozempic Migue Granados explicó que no utiliza Ozempic y detalló que su pérdida de peso se logró mediante déficit calórico y entrenamiento de fuerza cuatro veces por semana. @miguegrana El humorista ya había sido contundente sobre este tema meses atrás. En febrero de 2026, desde su cuenta de X, criticó el uso del medicamento para adelgazar y afirmó: “Dejen de joder con el Ozempic… ese es un peligro”. En ese mismo mensaje explicó que su proceso se basó en cambios de hábitos, al sostener que logró bajar 20 kilos a partir de una alimentación más liviana y caminatas diarias.