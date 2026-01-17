17 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno declaró a la Fuerza Quds y a 13 integrantes como organización terrorista

La medida se hizo formal a través de un comunicado en redes sociales de la Oficina del Presidente e incluyó 13 personas. "Especializada en el entrenamientos para la realización de ataques terroristas a otros países", remarcó el documento.

El Gobierno nacional declaró a Fuerza Quds y a trece integrantes más vinculados a un grupo militar iraní como organización terrorista, a través de un comunicado oficial publicado por la Oficina del Presidente y aseguró que Argentina fue “víctima de sus operaciones” en dos atentados.

“La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”, indica el documento.

También indica que, a partir de la resolución adoptada, el grupo quedó incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida implica la aplicación de “sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2012510336302116876&partner=&hide_thread=false

También se hizo referencia a Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds, entre 1989 y 1998. “Se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL”, asegura el texto.

“Esta decisión, impulsada por el Presidente Javier G. Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, implica que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades”, agrega el documento.

Y finaliza con: “El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles y, más recientemente, con los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana”.

