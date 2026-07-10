10 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de julio

Tras el feriado por el Día de la Independencia, el oficial minorista cotiza en Banco Nación a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. Las entidades se encuentran cerradas por la jornada no laborable, aunque la operatoria por homebanking es normal.

Por
El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, valores que se mantuvieron en una semana atravesada por una racha alcista, que se frenó en la rueda del miércoles, previo al feriado por el Día de la Independencia. Las entidades se encuentran cerradas por la jornada no laborable y la operatoria en homebanking es normal.

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de julio

Por su parte, a comienzo de semana el Gobierno buscó dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares. El la divisa estadounidense había rebotado y alcanzado un nuevo máximo en lo que va del año, tras una rueda del viernes previo con bajo volumen de operaciones a causa del feriado en los Estados Unidos.

La City siguió con atención los anuncios sobre el programa financiero 2026-2027 que realizó en la mañana del lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, y se prepara para un segundo semestre con menor oferta de divisas, que podría redundar en presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

El FMI destacó durante la semana la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina.

El FMI destacó durante la semana la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional respaldó el plan económico del Gobierno y puso en valor el proyecto de reforma del Carta Orgánica del Banco Central. La vocera del organismo aseguró que el plan presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, brinda "mayor transparencia y previsibilidad" al mercado sobre los futuros pagos de deuda.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.488.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.582,19, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.529,66.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial mantiene un ritmo alcista.

El dólar frenó la racha alcista, pero quedó cerca de su pico de 2026

El dólar oficial alcanzó el máximo del año.

El dólar oficial volvió a subir y alcanzó un nuevo pico en lo que va de 2026

El dólar oficial, con impulso alcista.

El dólar retrocedió en el inicio de semana y cerró a $1.510

El dólar atravesó una semana marcada por subas. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de julio

¿A cuánto está el dólar?

El dólar cerró la semana arriba de $1.500

El dólar oficial alcanza en julio su pico en lo que va de 2026.

El dólar se estabilizó tras las subas y cerró en $1.510 en el Banco Nación

Rating Cero

Se enojó Ángel de brito. ¿Con quién?

Ángel de Brito le declaró la guerra a una panelista de LAM: "Se cansó de sus aires de diva"

Así es el impresionante lugar que tiene Johnny Depp en Francia.

Se filtró el pueblo secreto que tiene Johnny Depp en Francia y ahora quiere vender

Alberto Saavedra contó cómo descubrió su origen familiar y se volvió tendencia en redes sociales.

Es un famoso actor colombiano y se enteró que es adoptado a los 25 años: de quién se trata

Antonela y Victoria forjaron una amistad en Miami.

Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham, juntas en Miami: las fotos que revolucionaron las redes

Wanda Nara estaría furiosa.

Ana Rosenfeld lo denunció en vivo: Mauro Icardi le entregó las hijas a Wanda Nara y un detalle angustió a la empresaria

Una pelea dejo al borde del colapso la casa.

Una feroz pelea entre dos participantes de Gran Hermano dejó la casa al borde del colapso: gritos e insultos

últimas noticias

Se enojó Ángel de brito. ¿Con quién?

Ángel de Brito le declaró la guerra a una panelista de LAM: "Se cansó de sus aires de diva"

Hace 16 minutos
El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.500

Hace 37 minutos
Así es el impresionante lugar que tiene Johnny Depp en Francia.

Se filtró el pueblo secreto que tiene Johnny Depp en Francia y ahora quiere vender

Hace 1 hora
Alberto Saavedra contó cómo descubrió su origen familiar y se volvió tendencia en redes sociales.

Es un famoso actor colombiano y se enteró que es adoptado a los 25 años: de quién se trata

Hace 1 hora
Cómo funcionará el tren Sarmiento y el Mitre.

Qué ramales del tren Mitre circulan durante el fin de semana largo

Hace 1 hora