Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de julio Tras el feriado por el Día de la Independencia, el oficial minorista cotiza en Banco Nación a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. Las entidades se encuentran cerradas por la jornada no laborable, aunque la operatoria por homebanking es normal. Por Agregar C5N en









El dólar cotiza arriba de los $1.500. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, valores que se mantuvieron en una semana atravesada por una racha alcista, que se frenó en la rueda del miércoles, previo al feriado por el Día de la Independencia. Las entidades se encuentran cerradas por la jornada no laborable y la operatoria en homebanking es normal.

Por su parte, a comienzo de semana el Gobierno buscó dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares. El la divisa estadounidense había rebotado y alcanzado un nuevo máximo en lo que va del año, tras una rueda del viernes previo con bajo volumen de operaciones a causa del feriado en los Estados Unidos.

La City siguió con atención los anuncios sobre el programa financiero 2026-2027 que realizó en la mañana del lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, y se prepara para un segundo semestre con menor oferta de divisas, que podría redundar en presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

El FMI destacó durante la semana la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina. Pexels Por su parte, el Fondo Monetario Internacional respaldó el plan económico del Gobierno y puso en valor el proyecto de reforma del Carta Orgánica del Banco Central. La vocera del organismo aseguró que el plan presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, brinda "mayor transparencia y previsibilidad" al mercado sobre los futuros pagos de deuda.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.