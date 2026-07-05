Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de julio

En una jornada sin operaciones oficiales, la divisa oficial minorista mantiene los valores de cierre del viernes: $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación. El lunes el Gobierno intentará dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares.

El dólar atravesó una semana marcada por subas.

El dólar oficial minorista cotiza en Banco Nación a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, mantiene los valores de cierre del viernes , al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. La divisa viene de atravesar una semana marcada por un rumbo alcista donde el blue alcanzó los $1.515.

El dólar cerró la semana arriba de $1.500

La suba reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

De acuerdo a un reciente informe del Banco Provincia , entre las razones para el salto del tipo de cambio oficial destaca una a menor oferta del sector agropecuario y la desaceleración de la emisión de obligaciones negociables (ONs) .

En este marco, el Gobierno buscará darle el lunes una señal al mercado internacional cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, presente el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares previstos para lo que resta del periodo 2026-2027 .

La divisa estadounidense cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Luis Caputo brindará el lunes una conferencia de prensa.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.488,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.595,66 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.524,53.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.504,50 para la compra y $1.505 para la venta.