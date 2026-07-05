5 de julio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de julio

En una jornada sin operaciones oficiales, la divisa oficial minorista mantiene los valores de cierre del viernes: $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación. El lunes el Gobierno intentará dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares.

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El dólar atravesó una semana marcada por subas. 

El dólar atravesó una semana marcada por subas. 

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El dólar oficial minorista cotiza en Banco Nación a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, mantiene los valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. La divisa viene de atravesar una semana marcada por un rumbo alcista donde el blue alcanzó los $1.515.

¿A cuánto está el dólar?
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La suba reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

De acuerdo a un reciente informe del Banco Provincia, entre las razones para el salto del tipo de cambio oficial destaca una a menor oferta del sector agropecuario y la desaceleración de la emisión de obligaciones negociables (ONs).

Luis Caputo brindará el lunes una conferencia de prensa.

Luis Caputo brindará el lunes una conferencia de prensa.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.488,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.595,66 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.524,53.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.504,50 para la compra y $1.505 para la venta.

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