Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de julio

El dólar oficial minorista cotiza en Banco Nación a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, mantiene los valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. La divisa viene de atravesar una semana marcada por un rumbo alcista donde el blue alcanzó los $1.515.
La suba reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.
De acuerdo a un reciente informe del Banco Provincia, entre las razones para el salto del tipo de cambio oficial destaca una a menor oferta del sector agropecuario y la desaceleración de la emisión de obligaciones negociables (ONs).
En este marco, el Gobierno buscará darle el lunes una señal al mercado internacional cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, presente el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares previstos para lo que resta del periodo 2026-2027.
Luis Caputo brindará el lunes una conferencia de prensa.
Prensa CEM
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue operó a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.488,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.963.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.595,66 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.524,53.
Dólar futuro
El dólar futuro cotizó a $1.504,50 para la compra y $1.505 para la venta.