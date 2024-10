Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de octubre

Dólar blue dólares billetes divisas El dólar blue mantiene distancia con su máximo nominal histórico. Pexels

El presidente Javier Milei volvió a referirse este martes al levantamiento de las restricciones cambiarias, una de sus promesas durante la campaña, y confirmó que no tiene un plazo para que ocurra. "No sé cuándo vamos a abrir el cepo, los tiempos son de Dios", aventuró el libertario durante su exposición en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 del Banco Central de la República Argentina, realizado en el exCCK. "Lo van a hacer los agentes del mercado cuando las condiciones estén dadas", agregó.

"Cuando la inflación observada vaya tendiendo a la inflación inducida, va a ir despareciendo el money overhang. Ahí convergen los tipos de cambio y la tasa de inflación. Conforme voy resolviendo el tema de los stocks y, si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun no teniendo dólares. Hay que ver esta mecánica. Ese día vamos a abrir el cepo. Cuándo será, no sé", explicó.

En lo que va de 2024, el dólar blue sube $220, luego de haber cerrado 2023 en $1.025.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial opera a $956,92 para la compra y $1.015,30 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $964,50 para la compra y $1.004,50 para la venta en el Banco Nación.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% del impuesto PAÍS y un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.607,20.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $984,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) baja a $1.194,93, mientras que el dólar MEP o Bolsa cae 0,51% a $1.161,97.