El presidente Javier Milei volvió a referirse este martes al levantamiento del cepo cambiario, una de sus promesas durante la campaña, y confirmó que no tiene un plazo para que ocurra.

" No sé cuándo vamos a abrir el cepo, los tiempos son de Dios ", aventuró el libertario durante su exposición en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 del Banco Central de la República Argentina , realizado en el exCCK. "Lo van a hacer los agentes del mercado cuando las condiciones estén dadas", agregó.

"Cuando la inflación observada vaya tendiendo a la inflación inducida, va a ir despareciendo el money overhang. Ahí convergen los tipos de cambio y la tasa de inflación. Conforme voy resolviendo el tema de los stocks y, si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun no teniendo dólares. Hay que ver esta mecánica. Ese día vamos a abrir el cepo. Cuándo será, no sé", explicó.

Es la segunda vez que el jefe de Estado es consultado por este tema en la última semana. En una entrevista que le brindó al diario británico Financial Times y que se publicó el pasado viernes, desestimó cualquier posibilidad de levantar las restricciones en octubre. "No, todavía no", respondió de manera contundente.

“No somos comunistas, somos libertarios. Hay una cuestión filosófica detrás de esto y es que no puedo fijar fechas porque no pienso como un planificador central. Pensamos en términos de un régimen de libertad”, justificó en la entrevista junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

La vieja excusa de la herencia recibida

Una vez más, el Presidente volvió a echarle la culpa a Alberto Fernández y Sergio Massa por la situación económica en la que se encontraba el país cuando le tocó asumir el 10 de diciembre de 2023 y a remarcar los supuestos logros del equipo económico encabezado por Luis Caputo, al que calificó de "coloso".

"Una de las cosas que nos rompía los ojos era lo que estaba pasando con la inflación a principio de diciembre. Cuando tomaban las dos primeras semanas, el ritmo venía a 7700%. Estábamos al borde de un colapso macroeconómico. Teníamos pasivos remunerados que el gobierno anterior, de manera intencionadas, pasó a posiciones de un día. No fue casual. Podía estallar en un día", señaló Milei

El Presidente acusó al peronismo de buscar "que nos reventara todo rápidamente" para "volver al poder en enero", cuando se limpiara todo el desequilibrio fiscal. "Querían volver a un ciclo de populismo interminable", afirmó.

También defendió el hecho de haber aplicado un ajuste inmediato sobre las cuentas públicas y los pasivos remunerados del Banco Central. Y se desligó de la brutal devaluación de diciembre, cuando el tipo de cambio saltó un 118% y la inflación se disparó al 25,5% en diciembre de 2023 y al 20,6% en enero de 2024.