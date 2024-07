Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de julio

El paralelo hilvanó nueve semanas consecutivas al alza que lo llevaron al máximo nominal histórico de $1.500; las dos últimas, marcadas por la fuerte inestabilidad tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, del viernes 28 de junio, quienes anticiparon que el plan de estabilización ingresaría en una segunda etapa y que por el momento no será posible levantar el cepo.

Por otra parte, el Gobierno estimó que el dólar oficial cotizará a $1.016 en diciembre de 2024, una variación del 58,3% interanual y la finalización del impuesto PAIS, según lo detalló en el Informe de Avance del Presupuesto 2025 que envió este miércoles al Congreso, donde también proyectó que para fin de año la inflación se situará por debajo del 130% interanual, el producto interno bruto (PIB) caerá un 3,5% y habrá un superávit comercial de u$s21.918 millones.

Dólar blue dólares billetes divisas El dólar blue transita una semana con fuertes altibajos. Pexels

Milei continuó sin dar precisiones sobre la liberación del tipo de cambio y aseguró: "No podemos dar fecha de la salida del cepo". "No podemos poner fecha, porque todas las transacciones y la limpieza del Banco Central la estamos haciendo a mercado, es a voluntad", sostuvo durante el fin de semana, en diálogo con La Nación +.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó: "La verdad es que nosotros no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando. A nosotros no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar. No nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país. Lo que verdaderamente nos desvela todos los días hasta que terminemos de solucionar el problema es el peso".

De cara a la salida del cepo y terminar con la emisión monetaria que realiza el Banco Central para pagar los intereses de los pasivos remunerados, el Gobierno emitió este jueves la Letra Fiscal de Liquidez (LEFI) por $20 billones.

En lo que va de 2024, el dólar blue subió $430, luego de cerrar 2023 en $1.025.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial opera a $903,48 para la compra y $962,26 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $902 para la compra y $942 para la venta en el Banco Nación.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% del impuesto PAÍS y un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.507,20.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $924.

Dólares financieros hoy

El dólar MEP o Bolsa trepa 1,6% hasta los $1.300, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) sube 1,8% para ubicarse en $1.308,83.