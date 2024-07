La llamativa respuesta del Gobierno sobre el dólar blue y el riesgo país: "No nos ocupa"

"La verdad es que nosotros no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando. Nosotros no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar. No nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país. Lo que verdaderamente nos desvela todos los días hasta que terminemos de solucionar el problema es el peso”, afirmó el funcionario.