Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de marzo

El tipo de cambio paralelo opera a $1.220 mientras desde el Gobierno insisten en que el acuerdo con el FMI no implicará una devaluación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló el jueves en un foro empresarial de Mendoza, donde ratificó el rumbo de su gestión, reiteró que no va a devaluar y dijo que espera que bajen los precios en dólares: "Para eso tiene que haber menos impuestos, mayor desregulación y más competencia. Es cierto que hay algunos precios que hoy están caros en dólares, la solución no es devaluar, como se hizo durante 100 años y que entonces esos precios no aparezcan tan caros en dólares. La solución es que esos precios bajen, con menos impuestos y con más competencia".