Dólar agro: el Banco Central compró u$s106 millones y finalizó con saldo positivo

El Banco Central concretó este lunes compras por u$s 108 millones y finalizó en verde por tercera rueda consecutiva , tras la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), con un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales.

La autoridad monetaria lo confirmó a través de un comunicado difundido al cierre de la rueda y precisó que ahora "el resultado de abril pasó a ser positivo por u$s 190 millones". Además, la entidad detalló que se registraron operaciones por el dólar soja (CAM 9) por US$ 105,8 millones y “el acumulado en esta tercera etapa se mantiene en u$s 1.390 millones”.