11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Estas opciones permiten obtener rendimientos más altos y mantener el valor del dinero frente a la inflación.

Por
Una inversión de 3.700.000 pesos puede generar hasta 88.000 pesos en solo un mes.

Una inversión de 3.700.000 pesos puede generar hasta 88.000 pesos en solo un mes.

Freepik.
  • El interés por los plazos fijos creció en noviembre ante la estabilidad del dólar y la búsqueda de inversiones de bajo riesgo.
  • Las tasas ofrecidas por los bancos varían según el canal: los depósitos digitales ofrecen mejores rendimientos que los presenciales.
  • Con una inversión de 3.700.000 pesos a 30 días, la ganancia puede superar los 88.000 pesos en operaciones electrónicas.
  • Los analistas recomiendan reinvertir cada mes los intereses para mantener la rentabilidad frente a la inflación.

Los plazos fijos siguen siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan preservar el valor de su dinero sin asumir riesgos elevados. En noviembre de 2025, las entidades financieras continúan ajustando sus tasas, lo que genera diferencias notables entre quienes operan de forma presencial y los que lo hacen a través de canales digitales.

El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.
Te puede interesar:

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

Desde que el Banco Central levantó la tasa mínima obligatoria, los bancos compiten libremente por captar depósitos. Esto derivó en una fuerte dispersión de intereses entre instituciones, especialmente entre los bancos tradicionales y las plataformas digitales, que suelen ofrecer mejores porcentajes para atraer nuevos clientes.

Ante un contexto de inflación moderada y tasas en revisión, los especialistas sugieren evaluar cuidadosamente las opciones y comparar tanto la tasa nominal anual (TNA) como la tasa efectiva anual (TEA). Con un análisis adecuado, es posible estimar con precisión el rendimiento mensual de una inversión en pesos a corto plazo.

Plazos fijos

Cuánto ganás por depositar $3.700.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los valores de referencia vigentes en noviembre, los rendimientos varían según el canal elegido para la operación. En una sucursal bancaria del Banco Nación, un depósito de 3.700.000 pesos a 30 días, con una TNA del 25,5% y una TEA del 28,71%, genera aproximadamente 77.547,95 pesos de intereses, alcanzando un total de 3.777.547,95 pesos al vencimiento.

Si la operación se realiza de forma electrónica, ya sea a través de homebanking o una app de Banco Nación, las ganancias aumentan. Con una TNA del 29% y una TEA del 33,19%, el rendimiento mensual asciende a 88.191,78 pesos, lo que deja un monto final de 3.788.191,78 pesos.

Esta diferencia muestra la conveniencia de inclinarse por los canales digitales, donde los bancos suelen ofrecer tasas más competitivas. Además, los plazos fijos online permiten renovar automáticamente el capital y los intereses, potenciando los beneficios sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Dinero plata sueldo efectivo

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación mensual cercana al 2%. Frente a este panorama, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo, especialmente aquellos con tasas efectivas superiores al 30%.

Los expertos recomiendan mantener estrategias de reinversión mensual, sumando los intereses al capital inicial, para compensar cualquier variación inflacionaria y mejorar la rentabilidad efectiva. De esta forma, los ahorristas pueden resguardar su poder adquisitivo y obtener una ganancia estable sin exposición a la volatilidad del mercado financiero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La decisión del Banco Central de eliminar la tasa mínima obligatoria dio lugar a un mercado más competitivo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Este descuento de Cuenta DNI alcanza el 20% en noviembre 2025: dónde se puede aplicar y qué días está disponible

Conocé la información sobre una de las formas más seguras de invertir tu dinero

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con la llegada de noviembre, Cuenta DNI volvió a confirmar uno de sus beneficios más esperados

Cómo podés ahorrar $24.000 en noviembre 2025 si utilizás Cuenta DNI

Los resultados varían según el canal elegido. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.400.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cómo podés ahorrar casi $150.000 en noviembre 2025 con Cuenta DNI

Rating Cero

Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Está en Netflix, es una serie brasileña y posee escenas subidas de tono

Pallares apuntó contra Martitegui.

La guerra menos esperada: Adrián Pallares disparó contra Germán Martitegui

Dua Lipa interpretó Tu misterioso alguien en River.

Miranda! contó cómo se enteró que Dua Lipa iba a cantar "Tu misterioso alguien" en River

Marvel ha querido rendir homenaje a seis de los más representativos.
play

Cuáles son los 6 villanos más importantes del UCM según Marvel

Este viernes 7 de noviembre de 2025, el gigante de la N roja lanzó la película Mango, dirigida por Mehdi Avaz y ambientada bajo el sol de Málaga, España. 
play

Amor, emprendimiento y emoción: de qué se trata Mango, la película que sorprende a todos en Netflix

últimas noticias

Realizarlo durante este horario ayuda a proteger su bienestar durante los meses más calurosos.

Por qué hay que bañar a los perros por la mañana o al final de la tarde: te sorprenderá

Hace 8 minutos
Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Hace 9 minutos
Julián Álvarez comentó que la idea de no tatuarse surgió en su infancia.

Por qué Julián Álvarez no tiene tatuajes: el sorprendente motivo

Hace 9 minutos
Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Milei le tomó juramento a Santilli como nuevo ministro del Interior

Hace 10 minutos
La mejor mascota es la que encaja con la vida de cada persona

¿Perro o gato? Qué mascota es mejor para potenciar la longevidad

Hace 11 minutos