Desregulación del comercio: el Gobierno eliminó 71 normas para "simplificar las relaciones de consumo"

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, las medidas derogadas "habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas ya dados de baja".

El Gobierno eliminó normativa referida al comercio para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia.

El Gobierno eliminó normativa referida al comercio para "disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia".

El Gobierno derogó 71 normas sancionadas previamente que establecían controles y obligaciones en el sector comercial para eliminar obstáculos y "simplificar las relaciones de consumo".

La medida se implementó a través de la Resolución 357/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, Pablo Lavigne.

Según el texto, las normas abrogadas "regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros".

A su vez, señaló que fueron derogadas, ya que "habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas".

El Gobierno derogó 71 normas que regulaban el comercio.

El Gobierno consideró que esta resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, significa "dar un paso más en el objetivo de seguir conformando un ordenamiento jurídico que permita eliminar las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno".

En particular, el texto elimina 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya eliminada a comienzos de la gestión, 24 vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que ya había sido eliminado, que supervisaban y regulaban su funcionamiento y 20 referidas a programas desarticulados y en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.

Según señaló el Ejecutivo, el primer grupo de regulaciones exigían información "sin ningún fin razonable", establecía mecanismos de regulación de precios, intervención en la distribución y producción de Gas Oil y fijaban precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19.

Desde la Secretaría de Comercio destacaron que estas medidas se suman a las "más de 170 derogaciones" en la cartera desde el inicio de la gestión para "disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia".

El Gobierno eliminó 27 normas de la Ley de Abastecimiento, 24 del extinto COPREC y 20 ligadas a programas ya cerrados como Precios Justos o la Ley de Góndolas. Con la medida se quitan controles de precios, trámites sin utilidad y marcos legales en desuso, lo que, según insistieron desde el Ministerio de Economía, reducirá la burocracia y dará mayor claridad al comercio interno.

Resolución 357-2025 Secretaría de Comercio e Industria Ministerio de Economía 24 septiembre 2025

