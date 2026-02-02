Nuevo aumento de biocombustibles: cómo afecta a los precios en el surtidor La Secretaría de Energía incrementó los valores del bioetanol y el biodiésel, utilizados para cortar la nafta y el gasoil, con el objetivo de evitar "distorsiones" en los precios. Por + Seguir en







El Gobierno definió un nuevo aumento de biocombustibles.

El Gobierno actualizó nuevamente los precios de los biocombustibles a partir de este lunes para evitar "distorsiones", lo que podría tener un impacto en el costo de la nafta y el gasoil, luego de que se implementara un aumento de los impuestos para febrero.

La decisión se puso en marcha a través de las resoluciones 24 y 25 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, María Carmen Tettamanti.

Las normas establecen la suba del bioetanol a $1.000,868 el litro elaborado a base de caña de azúcar y a $917,323 el elaborado a base de maíz, además de $1.842.796 la tonelada de biodiésel. El incremento asciende a 2,5%.

De acuerdo a las resoluciones, estos aumentos responden a subsanar los "desfasajes resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos", aunque también se justifica los aumentos en el caso de que dicho precio pueda generar "distorsiones" en los precios del combustible fósil en surtidor.

El incremento podría tener impacto en el precio de venta de los combustibles, ya que se utilizan para el corte del 5% en la nafta y el gasoil.