ARCA comenzó con la devolución de percepciones: cómo se acredita sobre tus pagos en dólares

Es importante mantener actualizada la información fiscal y contar con una cuenta bancaria registrada para evitar demoras en el proceso.

ARCA dió información sobre el dinero que retiene de los impuestos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) ha iniciado la devolución de percepciones correspondientes a consumos en dólares , incluyendo compras al exterior y adquisición de divisas para atesoramiento. El reintegro se acredita directamente en la cuenta bancaria informada por el contribuyente.

Este proceso beneficia a quienes no están alcanzados por los impuestos a las Ganancias o Bienes Personales, permitiéndoles recuperar los montos retenidos en operaciones realizadas durante 2024 . Una vez presentada la solicitud, ARCA procederá a su evaluación y, si todo está en orden, el reintegro se acreditará. Conocé los detalles.

El trámite es completamente digital y cada contribuyente debe gestionarlo desde el portal oficial de Arca . Aunque algunas devoluciones ya se realizaron, todavía hay montos importantes pendientes de acreditación. El procedimiento consiste en:

Si toda la información es correcta, la devolución se acredita en la cuenta bancaria indicada. Este sistema busca agilizar el reintegro de percepciones que, en muchos casos, no se reclaman por falta de gestión por parte de los contribuyentes.

Quiénes pueden pedir la devolución de percepciones en ARCA

La devolución puede tramitarse una vez finalizado el año calendario en que se realizó la percepción. Están habilitados para solicitarla quienes: