28 de octubre de 2026 Inicio
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San Isidro: Defensa del Consumidor logró que una empresa le devuelva el valor de un lavarropas defectuoso al "Chino" Leunis

El conductor y su esposa, Macarena Martínez, hicieron el reclamo ante el organismo municipal tras comprar un electrodoméstico que presentaba un inconveniente crónico. En la audiencia de conciliación, la empresa aceptó cubrir de forma total el valor del equipo y los gastos técnicos asociados.

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Defensa del Consumidor logró una respuesta efectiva para el Chino Leunis

Defensa del Consumidor logró una respuesta efectiva para el "Chino" Leunis, vecino de San Isidro.

Tras una exitosa audiencia de conciliación, la Dirección de Defensa del Consumidor de San Isidro logró que una empresa líder del sector electrónico le devuelva al conductor Leandro "Chino" Leunis y a su esposa, Macarena Martínez, el valor total de un lavarropas defectuoso más los gastos técnicos asociados.

Luis Caputo, ministro de Economía.
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El expediente administrativo se inició luego de que el matrimonio comprara, a través de un canal oficial, un lavarropas de alta gama que comenzó a presentar desperfectos técnicos recurrentes. A pesar de que el servicio técnico oficial lo revisó en al menos cinco oportunidades, la persistencia de la falla generó que tuvieran que asumir de manera particular costos de reparación complementarios por $300.000 y $290.400.

Como la empresa no les ofreció una solución directa, Leunis y su esposa recurrieron a las herramientas administrativas del Municipio de San Isidro y se presentaron en la oficina de Defensa del Consumidor para radicar formalmente su reclamo. Allí señalaron que el lavarropas presentaba un inconveniente crónico que impedía su correcto funcionamiento.

La Dirección del organismo municipal resolvió elevar las actuaciones al sector de Sumarios, una instancia formal que actúa como un marco de evaluación técnica y legal que aporta previsibilidad jurídica al proceso, incentivando a que los actores involucrados agoten las instancias de diálogo en un ámbito de mutuo respeto antes de abrir una vía judicial.

En una audiencia, la empresa manifestó su predisposición para proponer una salida pactada al reclamo: las autoridades de Defensa del Consumidor homologaron el acta de acuerdo entre las partes, cubriendo de forma total el valor del equipo y los gastos técnicos asociados que los usuarios debieron afrontar por la suma de $4.907.999,18.

"Recurrí a Defensa del Consumidor de San Isidro por inconvenientes con el lavarropas. Si viven en el distrito o contrataron un servicio en la zona y tuvieron una mala experiencia, tengan en cuenta este dato porque en este organismo resuelven las controversias de manera muy efectiva", destacó Macarena Martínez, esposa del "Chino" Leunis, tras la resolución del caso.

Por su parte, el director general de Defensa del Consumidor de San Isidro, Guillermo Tear, señaló que el "objetivo principal no es aplicar sanciones de manera automática, sino restablecer el equilibrio en la relación comercial y garantizar canales de diálogo transparentes". "Cuando las instancias preliminares no prosperan, el sector de Sumarios interviene para dar un marco de estricta previsibilidad legal, logrando respuestas efectivas para los vecinos", remarcó.

Cómo iniciar un reclamo en Defensa del Consumidor de San Isidro

Los vecinos pueden iniciar el trámite online ingresando de forma directa en sanisidro.gob.ar/defensa-del-consumidor/presentacion-de-denuncias. También es posible gestionar el reclamo por correo electrónico, escribiendo a la dirección institucional [email protected], o bien dirigirse de forma presencial a la sede del organismo, ubicada en 25 de mayo 520, presentando toda la documentación que acredite la compra o la contratación del servicio defectuoso.

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