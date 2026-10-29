29 de octubre de 2026 Inicio
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León Gieco fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Oeste

El máximo galardón académico fue entregado por el rector Gustavo Soos, a partir de una propuesta impulsada por el Instituto de la Cultura Popular y el Pensamiento Nacional. “Este honoris causa te lo damos a vos, León, el único león del pueblo que tiene la República Argentina", destacó el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

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León Gieco

León Gieco, con miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Oeste.  

Universidad Nacional del Oeste

La Universidad Nacional del Oeste (UNO) distinguió a León Gieco con el título de doctor honoris causa, el máximo galardón académico que entrega la casa de estudios. El reconocimiento fue entregado por el rector Gustavo Soos, a partir de una propuesta impulsada por el Instituto de la Cultura Popular y el Pensamiento Nacional, durante la gestión de la licenciada Gabriela Tozzi. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, remarcó: "Este honoris causa te lo damos a vos, León, el único león del pueblo que tiene la República Argentina. Alguien que con su poesía y su música ha atravesado a generaciones enteras de argentinos".

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"Es una distinción muy importante la que me acaban de dar. Mucha emoción, también agradecimiento y, por supuesto, más compromiso en este camino de transitar la cultura a través de la música y las canciones", expresó Gieco, quien repasó con calidez anécdotas de su extensa trayectoria y de su vida personal.

Como cierre de la jornada, León interpretó un cancionero que incluyó himnos de la cultura popular argentina como El fantasma de Canterville, La memoria, Como la cigarra y En el país de la libertad, coronando un día histórico para la casa de estudios.

“Estos reconocimientos muchas veces me superan, pero representan tanto que son una caricia al alma y una invitación a seguir andando”, mencionó León Gieco, quien también destacó la apertura de El Espacio León Gieco en Santa Fe, un centro cultural dedicado a la vida y obra del reconocido músico argentino.

Además, el homenajeado recibió diversos obsequios; entre ellos, un cuadro realizado por la artista Gabriela Strucchi, el cual Gieco agradeció y recibió con los brazos abiertos. “Me sorprendió con una obra collage basada en la fotografía de mi querido amigo Rubén Andon, a quien pertenece también la foto que ilustra esta distinción”, mencionó el artista en sus redes sociales.

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