León Gieco fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Oeste El máximo galardón académico fue entregado por el rector Gustavo Soos, a partir de una propuesta impulsada por el Instituto de la Cultura Popular y el Pensamiento Nacional. “Este honoris causa te lo damos a vos, León, el único león del pueblo que tiene la República Argentina", destacó el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Por Agregar C5N en









León Gieco, con miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Oeste. Universidad Nacional del Oeste

La Universidad Nacional del Oeste (UNO) distinguió a León Gieco con el título de doctor honoris causa, el máximo galardón académico que entrega la casa de estudios. El reconocimiento fue entregado por el rector Gustavo Soos, a partir de una propuesta impulsada por el Instituto de la Cultura Popular y el Pensamiento Nacional, durante la gestión de la licenciada Gabriela Tozzi. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, remarcó: "Este honoris causa te lo damos a vos, León, el único león del pueblo que tiene la República Argentina. Alguien que con su poesía y su música ha atravesado a generaciones enteras de argentinos".

"Es una distinción muy importante la que me acaban de dar. Mucha emoción, también agradecimiento y, por supuesto, más compromiso en este camino de transitar la cultura a través de la música y las canciones", expresó Gieco, quien repasó con calidez anécdotas de su extensa trayectoria y de su vida personal.

Como cierre de la jornada, León interpretó un cancionero que incluyó himnos de la cultura popular argentina como El fantasma de Canterville, La memoria, Como la cigarra y En el país de la libertad, coronando un día histórico para la casa de estudios.

“Estos reconocimientos muchas veces me superan, pero representan tanto que son una caricia al alma y una invitación a seguir andando”, mencionó León Gieco, quien también destacó la apertura de El Espacio León Gieco en Santa Fe, un centro cultural dedicado a la vida y obra del reconocido músico argentino.