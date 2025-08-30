30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Travel Sale: esta billetera virtual tiene un ahorro de hasta $400.000 en vuelos para los últimos días de agosto 2025

La semana de descuentos en viajes ya comenzó y los usuarios de Naranja X disfrutarán de beneficios exclusivos.

Por
Estas herramientas digitales permiten generar ingresos diarios sin necesidad de inmovilizar el dinero

Estas herramientas digitales permiten generar ingresos diarios sin necesidad de inmovilizar el dinero, lo que las convierte en una solución práctica y flexible.

 

Pexels

Del 25 al 31 de agosto, el Travel Sale ofrece una oportunidad única para los amantes de los viajes. Durante este evento anual de promociones, Viajes Naranja X presenta ofertas especiales pensadas para quienes desean explorar nuevos destinos cuidando el presupuesto. Este período resulta ideal para planificar próximas vacaciones o escapadas, aprovechando descuentos en vuelos, alojamientos y paquetes turísticos.

Banco Provincia lanzó una serie de beneficios exclusivos durante todo mayo de 2025 a través de su billetera virtual Cuenta DNI.  
Te puede interesar:

Últimos días: cuáles son los descuentos de Cuenta DNI que vencen este 3 de agosto 2025

La participación de Viajes Naranja X en el Travel Sale permite a los clientes acceder a tarifas más bajas y opciones de financiamiento en una amplia gama de servicios turísticos. Tanto para viajes nacionales como internacionales, las promociones incluyen distintos destinos y alternativas, adaptándose a las preferencias de cada viajero.

Aprovechar esta semana de descuentos resulta fundamental para quienes buscan concretar sus planes de viaje de manera inteligente y económica. Con tarifas reducidas y beneficios exclusivos, el Travel Sale se transforma en un aliado ideal para hacer realidad un viaje soñado, brindando a los usuarios de Naranja X experiencias inolvidables a precios más accesibles.

Billeteras Virtuales
Entre las billeteras virtuales más utilizadas se destacan Personal Pay y Mercado Pago, ambas con propuestas orientadas al consumo responsable en rubros esenciales como alimentación, combustibles e indumentaria.

Entre las billeteras virtuales más utilizadas se destacan Personal Pay y Mercado Pago, ambas con propuestas orientadas al consumo responsable en rubros esenciales como alimentación, combustibles e indumentaria.

Cómo es la promoción para los viajes que tiene una billetera virtual en el final de agosto 2025

Con el final de agosto cerca, el Travel Sale comenzó, ofreciendo una oportunidad única para quienes desean viajar de manera económica. Este evento se consolidó como un momento clave para la industria del turismo, donde distintas empresas compiten por brindar las mejores promociones a los consumidores. En este marco, una reconocida billetera virtual se suma a la iniciativa, ofreciendo a sus usuarios beneficios exclusivos.

Desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, Viajes Naranja X forma parte del Travel Sale, presentando promociones atractivas. Esta propuesta resulta ideal para quienes buscan optimizar sus gastos sin renunciar a sus planes de viaje. La billetera virtual, con una amplia base de clientes, busca facilitar el acceso a experiencias de turismo de calidad a precios más accesibles.

El propósito principal de la iniciativa consiste en permitir que más personas concreten sus planes de viaje, ya sean cortos o de larga distancia. Las promociones incluyen vuelos, hoteles, alquiler de autos y paquetes turísticos completos. La diversidad de la oferta asegura opciones para todo tipo de viajero, desde quienes buscan destinos exóticos hasta los que prefieren escapadas de fin de semana.

Billetera Virtual
Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos diarios en pesos por los fondos depositados en las cuentas.

Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos diarios en pesos por los fondos depositados en las cuentas.

La plataforma de Viajes Naranja X funciona como el centro de estas ofertas, facilitando la búsqueda y reserva de viajes. Su interfaz intuitiva y herramientas de filtrado permiten comparar precios y seleccionar las opciones que mejor se adapten a cada necesidad y presupuesto.

Además de los precios reducidos, la billetera virtual ofrece beneficios adicionales, como financiamiento sin interés o puntos de recompensa por cada compra. Estos incentivos buscan fomentar el uso de la plataforma y brindar un valor agregado que va más allá del simple descuento. La posibilidad de pagar en cuotas sin recargo resulta especialmente atractiva en el contexto económico actual.

Billetera Virtual
Esta actualización mejora las condiciones de ahorro para quienes utilizan la plataforma en sus compras diarias.

Esta actualización mejora las condiciones de ahorro para quienes utilizan la plataforma en sus compras diarias.

El Travel Sale representa una oportunidad para quienes habían pospuesto sus planes de vacaciones por motivos económicos. La promoción de Viajes Naranja X permite hacer realidad los viajes soñados sin afectar las finanzas personales, y la duración de una semana brinda tiempo suficiente para explorar opciones y tomar decisiones informadas.

En conclusión, la participación de Viajes Naranja X en el Travel Sale de agosto 2025 constituye una oportunidad destacada para sus usuarios. Con promociones pensadas para cuidar el bolsillo, la billetera virtual se consolida como un aliado clave para planificar próximas escapadas, y quienes estén interesados deben actuar con rapidez, ya que las ofertas más atractivas suelen agotarse antes de finalizar el evento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este beneficio está disponible tanto para compras presenciales como para aquellas realizadas a través del escaneo de códigos QR desde cualquier billetera virtual.  

Confirmado: estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI en agosto 2025

Llega la noche de las jugueterías: promociones y descuentos para el Día del Niño

Llega la noche de las jugueterías: promociones y descuentos para el Día del Niño

La campaña estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025.

Cómo podés ahorrar más de $45.000 con una billetera virtual para las compras en el supermercado

La app y un ahorro muy importante.

Reintegro de hasta el 100% en transporte: cómo podés ahorrar durante septiembre 2025

La promoción está disponible en locales adheridos y se aplica sobre consumos minoristas.

Salud y cuidado corporal: así podés ahorrar en diferentes productos si utilizás Cuenta DNI

La app y una nueva posibilidad de inversión.

Nuevo plazo fijo de Cuenta DNI: cuánto podés ganar si depositás $1.000.000

Rating Cero

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años

Katia se accidentó con su moto.

Una exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito: "Esperando en el hospital"

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix.
play

Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata

Los nuevos personajes de la película de Marvel Spider Man 4.

Cuáles son todos los personajes de Marvel confirmados para Spider-Man: Brand New Day

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

últimas noticias

La joven de 24 años murió tras el disparo.

Asesinaron a una conductora de aplicación en un intento de robo en La Matanza

Hace 26 minutos
Santilli atribuyó la difusión de los audios a una maniobra política.

Pese al escándalo de las coimas, Santilli anticipó una victoria electoral de LLA: "La gente no es sonsa"

Hace 49 minutos
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.

Jueces federales cuestionaron el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Hace 58 minutos
Un lugar imperdible.

Turismo en Argentina: el pueblo olvidado que fue "recuperado" y que ahora es súper atractivo para conocer

Hace 1 hora
Este refugio en la provincia de Córdoba bien podría compararse con ambientes de libros o películas de fantasía.

Viajar a Córdoba: el bosque escondido que es encantador

Hace 1 hora