Abril 2026 se despedirá con un feriado: cuál es y quiénes lo pueden disfrutar El cronograma de conmemoraciones locales y festividades patronales ha generado asuetos específicos que impactarán en la rutina de varias localidades. Por + Seguir en







Aún quedan algunos Feriados para ciertas personas, los cuales aseguran días de descanso

El feriado local tendrá lugar el viernes 30 de abril de 2026. El beneficio alcanza específicamente al partido de Navarro, en la provincia de Buenos Aires.

Se celebra el aniversario fundacional de la localidad. Al caer viernes, los habitantes del distrito gozarán de tres días consecutivos de descanso.

No habrá actividad en las dependencias municipales ni en oficinas estatales de la zona. Además, las escuelas del partido permanecerán cerradas por la conmemoración.

Las entidades financieras locales se sumarán al asueto, por lo que se recomienda adelantar trámites. El mes de abril de 2026 se encamina hacia su cierre con una noticia muy esperada por diversos sectores: la confirmación de un feriado que permitirá a miles de personas disfrutar de una pausa antes de comenzar mayo. Este tipo de feriados, conocidos como "asuetos por aniversario" o "fechas fundacionales", son fundamentales para el turismo de cercanía y para el fortalecimiento de la identidad regional.

En este 2026, la distribución de estas jornadas permite que, en ciertos puntos de la provincia, el cese de actividades laborales y educativas se traduzca en un alivio para los trabajadores, quienes podrán aprovechar la oportunidad para realizar escapadas cortas o disfrutar de los eventos culturales que los municipios suelen organizar para estas fechas especiales.

Por qué será feriado el jueves 30 de abril y a quiénes alcanza -calendario feriados persona El cierre del mes de abril de 2026 trae consigo un beneficio exclusivo para los habitantes del partido de Navarro. El próximo viernes 30 de abril ha sido declarado oficialmente como día no laborable.

Esta medida responde a la celebración de un nuevo aniversario fundacional, una fecha que no solo fortalece la identidad histórica del distrito, sino que también impulsa el turismo de cercanía y el comercio regional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre