16 de abril de 2026 Inicio
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Abril 2026 se despedirá con un feriado: cuál es y quiénes lo pueden disfrutar

El cronograma de conmemoraciones locales y festividades patronales ha generado asuetos específicos que impactarán en la rutina de varias localidades.

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Aún quedan algunos Feriados para ciertas personas

Aún quedan algunos Feriados para ciertas personas, los cuales aseguran días de descanso

  • El feriado local tendrá lugar el viernes 30 de abril de 2026. El beneficio alcanza específicamente al partido de Navarro, en la provincia de Buenos Aires.

  • Se celebra el aniversario fundacional de la localidad. Al caer viernes, los habitantes del distrito gozarán de tres días consecutivos de descanso.

  • No habrá actividad en las dependencias municipales ni en oficinas estatales de la zona. Además, las escuelas del partido permanecerán cerradas por la conmemoración.

  • Las entidades financieras locales se sumarán al asueto, por lo que se recomienda adelantar trámites.

El mes de abril de 2026 se encamina hacia su cierre con una noticia muy esperada por diversos sectores: la confirmación de un feriado que permitirá a miles de personas disfrutar de una pausa antes de comenzar mayo. Este tipo de feriados, conocidos como "asuetos por aniversario" o "fechas fundacionales", son fundamentales para el turismo de cercanía y para el fortalecimiento de la identidad regional.

Este fin de semana largo abarcará desde el sábado 25 hasta el lunes 27 de abril.
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En este 2026, la distribución de estas jornadas permite que, en ciertos puntos de la provincia, el cese de actividades laborales y educativas se traduzca en un alivio para los trabajadores, quienes podrán aprovechar la oportunidad para realizar escapadas cortas o disfrutar de los eventos culturales que los municipios suelen organizar para estas fechas especiales.

Por qué será feriado el jueves 30 de abril y a quiénes alcanza

-calendario feriados persona

El cierre del mes de abril de 2026 trae consigo un beneficio exclusivo para los habitantes del partido de Navarro. El próximo viernes 30 de abril ha sido declarado oficialmente como día no laborable.

Esta medida responde a la celebración de un nuevo aniversario fundacional, una fecha que no solo fortalece la identidad histórica del distrito, sino que también impulsa el turismo de cercanía y el comercio regional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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