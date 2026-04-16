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El feriado local tendrá lugar el viernes 30 de abril de 2026. El beneficio alcanza específicamente al partido de Navarro, en la provincia de Buenos Aires.
Se celebra el aniversario fundacional de la localidad. Al caer viernes, los habitantes del distrito gozarán de tres días consecutivos de descanso.
No habrá actividad en las dependencias municipales ni en oficinas estatales de la zona. Además, las escuelas del partido permanecerán cerradas por la conmemoración.
Las entidades financieras locales se sumarán al asueto, por lo que se recomienda adelantar trámites.
El mes de abril de 2026 se encamina hacia su cierre con una noticia muy esperada por diversos sectores: la confirmación de un feriado que permitirá a miles de personas disfrutar de una pausa antes de comenzar mayo. Este tipo de feriados, conocidos como "asuetos por aniversario" o "fechas fundacionales", son fundamentales para el turismo de cercanía y para el fortalecimiento de la identidad regional.