Qué debés saber sobre el cambio del monotributo a Ganancias Simplificado: ¿para qué sirve? El pase del monotributo al régimen de Ganancias Simplificado antes de una exclusión puede resultar conveniente en algunos casos y permitir una carga impositiva menor.







El cambio fundamental para el monotributo de ARCA.

Pasar del Monotributo a Ganancias Simplificado permite regularizar ahorros no declarados y utilizarlos para compras grandes, como autos o propiedades.

El esquema facilita bancarizar el “dinero bajo el colchón” y justificar gastos dentro del sistema formal.

El cambio implica mayor control fiscal y nuevas obligaciones sobre ingresos, gastos y documentación.

Especialistas recomiendan analizar costos y beneficios antes de optar por el Régimen General. Para los monotributistas que buscan regularizar ahorros no declarados —el conocido “dinero bajo el colchón”— con el objetivo de realizar compras relevantes como un vehículo o una propiedad, la adhesión al Impuesto a las Ganancias Simplificado aparece como una alternativa estratégica. Este esquema permite bancarizar divisas y utilizarlas dentro del circuito formal, facilitando la justificación de gastos en blanco que, bajo los límites y categorías del Monotributo tradicional, podrían resultar difíciles de respaldar ante el fisco.

Sin embargo, el paso del Monotributo al Régimen General requiere un análisis cuidadoso, ya que implica una revisión completa de la carga impositiva. De acuerdo con los especialistas Florencia Iaciancio y Fernando López Chiesa, de la firma Lisicki, Litvin & Abelovich, es fundamental evaluar previamente los costos y obligaciones que surgen con el cambio. Aunque la Declaración Jurada de Ganancias Simplificada busca agilizar el proceso, el contribuyente debe adaptarse a una estructura fiscal distinta que exige un mayor control de ingresos, gastos y documentación.

El análisis de los expertos también resalta la importancia de comparar ambos esquemas antes de tomar una decisión. Ingresar al Régimen General mediante esta modalidad simplificada puede ampliar la capacidad de movimiento financiero y aportar mayor transparencia patrimonial, pero al mismo tiempo implica asumir nuevas obligaciones formales. Por ese motivo, contar con asesoramiento profesional resulta clave para determinar si el beneficio de regularizar capital para determinados consumos compensa el aumento en la complejidad administrativa y los posibles mayores costos impositivos.

Sin embargo, el paso del Monotributo al Régimen General requiere una evaluación cuidadosa, ya que supone revisar de forma integral la carga impositiva. Según señalan Florencia Iaciancio y Fernando López Chiesa, especialistas de la firma Lisicki, Litvin & Abelovich, resulta clave analizar previamente los costos que implica el cambio. Aunque la Declaración Jurada de Ganancias Simplificada apunta a agilizar el proceso, el contribuyente debe adaptarse a un esquema fiscal distinto, con un control más estricto de ingresos, gastos y documentación.