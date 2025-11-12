Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.900.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Invertir este monto por una vía en especial puede generar más de $45.000 en un mes. Los rendimientos superan la inflación proyectada.

El plazo fijo continúa entre las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan proteger su dinero y obtener un retorno seguro. Aunque las tasas de interés ya no son uniformes, los bancos ofrecen distintos incentivos para captar depósitos, especialmente a través de canales digitales.

Desde que el Banco Central levantó la tasa mínima obligatoria, cada entidad financiera define libremente su rendimiento, generando una competencia que beneficia al cliente. Las plataformas online suelen ofrecer porcentajes más atractivos, impulsando la digitalización de los depósitos y reduciendo la necesidad de trámites presenciales.

Con una inflación moderada y un escenario de tasas variables, los plazos fijos a corto plazo se ubican como una herramienta útil para mantener el poder adquisitivo. Invertir en pesos durante 30 días permite evaluar rendimientos y decidir si conviene renovar o destinar los fondos a otras alternativas de inversión.

Según las tasas vigentes en noviembre de 2025, los rendimientos difieren dependiendo de si el depósito se realiza en una sucursal o de forma electrónica.

En el caso de depositar un plazo fijo en el Banco Nación de manera tradicional a 30 días efectuado en una sucursal , con una tasa nominal anual (TNA) del 25,50% y una tasa efectiva anual (TEA) del 28,71%, los intereses generados ascienden a $39.821,92, alcanzando un monto total de $1.939.821,92 al vencimiento.

Por otro lado, quienes se inclinen por realizar la operación de manera digital, ya sea a través de homebanking o aplicaciones, obtienen una mejor rentabilidad. Con una TNA del 29% y una TEA del 33,19%, la ganancia aumenta a $45.287,67, elevando el monto final a $1.945.287,67.

Esta diferencia deja a la vista la búsqueda por priorizar la autogestión que reducen costos operativos. Además, permite reinvertir automáticamente el capital y los intereses, optimizando la rentabilidad mensual sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

De acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación mensual estimada ronda el 2%. En este sentido, los plazos fijos todavía ofrecen un rendimiento positivo, sobre todo aquellos con tasas más altas ofrecidas por canales digitales.

Si bien las ganancias reales dependen de la evolución de los precios, los expertos recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses cada mes para mantener un rendimiento compuesto y contrarrestar posibles variaciones inflacionarias o ajustes en las tasas.