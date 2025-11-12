12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.900.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Invertir este monto por una vía en especial puede generar más de $45.000 en un mes. Los rendimientos superan la inflación proyectada.

Por
Invertir en pesos durante 30 días permite evaluar rendimientos.

Invertir en pesos durante 30 días permite evaluar rendimientos.

  • Los plazos fijos siguen siendo una alternativa popular para quienes buscan rentabilidad segura frente a la inflación.
  • Las tasas varían según el banco y el canal de inversión, siendo más altas en las operaciones digitales.
  • Con una inversión de $1.900.000 a 30 días, las ganancias pueden superar los $45.000 si se elige la opción electrónica.
  • Analistas recomiendan reinvertir mes a mes para mantener el rendimiento real frente al aumento de precios.

El plazo fijo continúa entre las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan proteger su dinero y obtener un retorno seguro. Aunque las tasas de interés ya no son uniformes, los bancos ofrecen distintos incentivos para captar depósitos, especialmente a través de canales digitales.

La billetera virtual provincial tiene créditos particulares.
Te puede interesar:

Cuenta DNI lanzó unos créditos particulares para el verano 2026: como acceder

Desde que el Banco Central levantó la tasa mínima obligatoria, cada entidad financiera define libremente su rendimiento, generando una competencia que beneficia al cliente. Las plataformas online suelen ofrecer porcentajes más atractivos, impulsando la digitalización de los depósitos y reduciendo la necesidad de trámites presenciales.

Con una inflación moderada y un escenario de tasas variables, los plazos fijos a corto plazo se ubican como una herramienta útil para mantener el poder adquisitivo. Invertir en pesos durante 30 días permite evaluar rendimientos y decidir si conviene renovar o destinar los fondos a otras alternativas de inversión.

Dinero plazo fijo
A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cuánto ganas por depositar $1.900.000 en un plazo fijo según el banco

Según las tasas vigentes en noviembre de 2025, los rendimientos difieren dependiendo de si el depósito se realiza en una sucursal o de forma electrónica.

En el caso de depositar un plazo fijo en el Banco Nación de manera tradicional a 30 días efectuado en una sucursal, con una tasa nominal anual (TNA) del 25,50% y una tasa efectiva anual (TEA) del 28,71%, los intereses generados ascienden a $39.821,92, alcanzando un monto total de $1.939.821,92 al vencimiento.

Por otro lado, quienes se inclinen por realizar la operación de manera digital, ya sea a través de homebanking o aplicaciones, obtienen una mejor rentabilidad. Con una TNA del 29% y una TEA del 33,19%, la ganancia aumenta a $45.287,67, elevando el monto final a $1.945.287,67.

Esta diferencia deja a la vista la búsqueda por priorizar la autogestión que reducen costos operativos. Además, permite reinvertir automáticamente el capital y los intereses, optimizando la rentabilidad mensual sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Dinero plazo fijo.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

De acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación mensual estimada ronda el 2%. En este sentido, los plazos fijos todavía ofrecen un rendimiento positivo, sobre todo aquellos con tasas más altas ofrecidas por canales digitales.

Si bien las ganancias reales dependen de la evolución de los precios, los expertos recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses cada mes para mantener un rendimiento compuesto y contrarrestar posibles variaciones inflacionarias o ajustes en las tasas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una inversión de 3.700.000 pesos puede generar hasta 88.000 pesos en solo un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

La decisión del Banco Central de eliminar la tasa mínima obligatoria dio lugar a un mercado más competitivo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Este descuento de Cuenta DNI alcanza el 20% en noviembre 2025: dónde se puede aplicar y qué días está disponible

Conocé la información sobre una de las formas más seguras de invertir tu dinero

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con la llegada de noviembre, Cuenta DNI volvió a confirmar uno de sus beneficios más esperados

Cómo podés ahorrar $24.000 en noviembre 2025 si utilizás Cuenta DNI

Rating Cero

La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.
play

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Mala influencer no relata una historia real, pero toma elementos reconocibles del mundo digital y del mercado ilegal. La producción explora cómo el auge de las redes sociales facilita la promoción de productos falsificados y cómo la presión económica empuja a ciertas personas hacia decisiones extremas.
play

Mala influencer es la serie africana que está entre lo más visto de Netflix: de qué se trata

Su fragancia se caracteriza por una armonía entre lo floral y lo cítrico.

Este es el perfume favorito de Jennifer Lawrence: cuánto sale en Argentina

La nueva miniserie surcoreana de Netflix, Tú siempre estuviste ahí, se estrenó en noviembre de 2025 y propone un thriller psicológico potente que mezcla amistad, violencia doméstica, venganza y culpa.
play

Tú siempre estuviste ahí: de qué se trata el k-drama que es de lo más visto en Netflix

Thiago Medina mostró su cambio físico. 

Thiago Medina sorprendió al mostrar su cambio físico tras el accidente

Dove Cameron utilizó la camiseta de Boca en el show de Damiano David.

Fanática de Boca: Dove Cameron asistió al show de Damiano David con la camiseta del Xeneize

últimas noticias

play

Desgarrador testimonio de la hija de la turista asesinada en calle Corrientes: "Solo quiero llevar a mi mamá a Brasi"

Hace 26 minutos
Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Hace 35 minutos
play
La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Hace 41 minutos
play

La jueza Makintach habló con Gianinna Maradona: "Me llamó muy angustiada"

Hace 49 minutos
El Black Friday será del 28 de noviembre al 1 de diciembre

Qué viernes de noviembre es el Black Friday 2025

Hace 1 hora