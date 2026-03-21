El monotributo unificado llega a una famosa ciudad del sur argentino: cuál es El Municipio firmó un convenio con el Gobierno de Río Negro para integrar la TISH en un sistema unificado de pagos. Por + Seguir en







Un dato a tener en cuenta.

San Carlos de Bariloche se suma al Monotributo Unificado tras un acuerdo entre municipio y provincia para modernizar la gestión tributaria.

El sistema integra la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) en un esquema conjunto con Nación y Provincia.

Permitirá a los contribuyentes unificar todos los impuestos en un solo pago mensual, simplificando trámites.

Incluye una plataforma digital única para gestionar inscripciones y datos, reduciendo la burocracia y la presencialidad. La Municipalidad de San Carlos de Bariloche avanzó en su proceso de modernización tras firmar un convenio con el Gobierno de Río Negro para sumarse al régimen de Monotributo Unificado. El acuerdo, encabezado por el intendente Walter Cortés, el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro Gabriel Sánchez, permitirá integrar la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) a un esquema de gestión conjunta, con el objetivo de mejorar la eficiencia institucional.

Uno de los principales beneficios es la reducción de la carga burocrática para los pequeños contribuyentes. Con este sistema, podrán concentrar en un único pago mensual sus obligaciones fiscales a nivel nacional, provincial y municipal, evitando gestiones separadas y optimizando el uso de su tiempo y recursos.

Monotributo Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto. ARCA A su vez, el nuevo régimen centraliza todos los trámites en una sola plataforma digital. Desde allí, los usuarios podrán inscribirse, actualizar información y cumplir con sus obligaciones de manera remota, lo que reduce la necesidad de asistir a oficinas y promueve un vínculo más ágil y transparente con la administración pública.

Cómo es el monotributo unificado que llega a Bariloche La llegada del Monotributo Unificado a San Carlos de Bariloche representa un avance clave en la modernización administrativa, tras el acuerdo firmado entre el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck. Este sistema incorpora la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) al esquema tributario conjunto, con el objetivo de lograr una recaudación más eficiente y coordinada entre Nación, Provincia y Municipio.

Monotributo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES. ARCA En la práctica, funcionará como una ventanilla única de pago, permitiendo a los pequeños contribuyentes unificar todas sus obligaciones en una sola cuota mensual. De esta forma, se eliminan múltiples vencimientos y gestiones separadas, facilitando el cumplimiento fiscal y reduciendo la carga administrativa para comerciantes y emprendedores.