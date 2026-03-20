Esta es la estafa virtual que está afectando a los usuarios de ARCA: qué hacer para evitarla Ciberdelincuentes envían correos falsos en nombre de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para robar datos. Por + Seguir en







Alerta en los usuarios de ARCA. ARCA

Detectan una nueva estafa por phishing que suplanta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para robar datos como claves fiscales y bancarias.

Los correos falsos imitan comunicaciones oficiales y apuntan especialmente a monotributistas con mensajes urgentes.

El engaño redirige a sitios web clonados donde se capturan datos sensibles de los usuarios.

Recomiendan no ingresar a enlaces sospechosos y verificar siempre la información en canales oficiales. Una nueva modalidad de ciberdelito encendió las alertas en Argentina: delincuentes envían correos falsos que suplantan a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para obtener datos sensibles mediante phishing. Estos mensajes buscan que los usuarios entreguen información como claves fiscales o datos bancarios.

El principal objetivo son los monotributistas, ya que reciben comunicaciones con un diseño muy similar al oficial. Los estafadores aprovechan el desconocimiento sobre cambios recientes del organismo para generar confusión y presionar con supuestas deudas o irregularidades urgentes.

monotributo Además, estos ataques suelen intensificarse en fechas clave del calendario fiscal, cuando aumentan los trámites y consultas. Por eso, se recomienda no ingresar a enlaces sospechosos y verificar siempre cualquier aviso a través de los canales oficiales.

Cómo es la estafa virtual que busca engañar a los usuarios de ARCA La maniobra se basa en el phishing, una técnica de suplantación de identidad en la que ciberdelincuentes envían correos falsos que imitan a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Estos mensajes incluyen alertas urgentes sobre supuestas deudas o irregularidades y redirigen a sitios web clonados donde se solicita ingresar datos sensibles como la clave fiscal o información bancaria, lo que permite a los estafadores tomar el control de las cuentas.

El engaño apunta principalmente a monotributistas, especialmente en momentos clave del calendario fiscal. Los delincuentes aprovechan la presión por vencimientos o recategorizaciones para inducir decisiones rápidas. Por eso, es clave recordar que ningún organismo oficial pide datos personales por correo electrónico y que cualquier notificación debe verificarse únicamente en los canales oficiales.