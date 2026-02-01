Un test reveló su futuro y, tras años en la selección de remo, le hizo caso: ahora, brilla como artista infantil

Iván Carino representó al país durante 13 años, pero después de la pandemia descubrió lo que verdaderamente quería hacer: animar shows para niños. Creó Chiquito Eventos y ahora se dedica 100% a este emprendimiento que no para de crecer.

Iván Carino está dentro de la historia grande del remo nacional: después de una carrera sumamente fructífera, que incluyó logros como el de ser finalista de un mundial y múltiple medallista en los Juegos Panamericanos y en los torneos sudamericanos , los remos terminaron colgados para que pudiera sumergirse en una aventura que prácticamente nada tenía que ver con el deporte: el arte de entretener a los más chicos.

Chiquito Eventos, la empresa de Iván, surgió como casi una consecuencia de distintos pensamientos y aptitudes que se fusionaron poco después de la pandemia del Covid-19. Pero que habían nacido bastante antes...

"En 2011 necesitaba un cable a tierra, porque venía muy pasado con el remo y si seguía a ese ritmo, no iba a remar por mucho más, ja. En eso vi que una chica subió una foto de un trapecio y me animé a probar: hice acrobacia en dúo, trapecio, actividades circenses y de a poco me fui dejando llevar ", contó a C5N sobre su vínculo con el mundo del arte.

Y mientras encontraba su vía de escape de las presiones que implicaban la práctica de un deporte en el alto nivel como lo era el remo, Carino probó stand up, fue payamédico y se animó a dar un paso más. "Después de armar mi empresa de eventos en 2015 empecé a hacer teatros. Primero como mago y con show de burbujas, pero hacia fines de 2021 comencé a volcarme para el lado que más me gusta, que es el de hacer humor ", señaló.

Considerándose a sí mismo como un "showman", se dio cuenta de que verdaderamente tenía talento para esto, a la par que iba despegándose del deporte que lo había formado como persona.

Así lo cuenta el propio protagonista: "Remé hasta 2019, cuando hicimos las dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima. Quería meterle a fondo a lo artístico, porque con todo lo de la pandemia en 2020 tenía incertidumbre de qué hago o qué no hago… pero en ese momento surgió que por una clienta metí como 300 shows por Zoom. Empezamos para el cumple de la hija y, como salió bien, me fue recomendando y terminé haciendo shows para empresas y otros países".

Iván Carino Remo Iván formó parte de la Selección durante 13 años

En el momento en el que se levantaron las restricciones y regresaron los entrenamientos, había algo en él que ya no era igual. Como se diría ahora, "ya no vibraba con él". "Pude volver a entrenar, pero me di cuenta de que todo lo que había hecho en la pandemia podía traspasar la pantalla, así que ahí me lancé a abrir mi canal de YouTube infantil y a hacer teatro", señaló.

Lo más curioso es que él supo su destino desde muy pequeño, pero por cosas de la vida decidió tomar un leve desvío hasta finalmente determinarse en aquello para lo que había nacido: "Es re loco. El último año del colegio hicimos un test vocacional, y cuando me lo entregaron dije: '¿Eh? ¿artista? si yo soy deportista'... siempre que me acuerdo veo que le pegaron".

Carino tuvo una vida enteramente dedicada a los deportes. Desde los 6 años que practica distintas disciplinas: atajó en Tigre y River, pero siempre estuvo ligado a lo deportivo y, por ende, se mantuvo completamente alejado del ambiente del arte. Incluso se arrepiente, entre risas, de no haber visto televisión de chiquito: "Hubiera tenido más ideas para mis shows".

Si bien puede parecer idílica la decisión de cambiar el rumbo de la vida, el exremero reconoció que se trató de un proceso que llevó de a poco, sobre todo considerando la cuestión económica. En Argentina, el deportista de alto rendimiento dedica un 100% a su deporte y pocos son los casos que logran hacerse un tiempo para poder trabajar y así preparar sus arcas para el día que les toque retirarse.

En el caso de Iván, sobre el final de su carrera contaba con un buen sustento gracias a la beca panamericana oro por su triunfo en Lima 2019. Pero aun así, en caso de decidir el retiro de la selección, ese beneficio se quita de manera instantánea al mes siguiente. Y eso era lo que le generaba incertidumbre.

"En ese entonces podía vivir solo, pero cuando dejé la Selección sabía que era jugármela como artista y también como emprendedor porque ya no iba a tener un sueldo fijo sino que iba a depender enteramente de mí. Así que me prometí a mí mismo poner todo de mí para hacer Chiquito, así que fui por todo", indicó.

Chiquito Eventos en el Paseo La Plaza Chiquito Eventos en el Paseo La Plaza

Y en cuanto dejó los remos, Iván se enfocó al 100% en su faceta artística. ¿Lo que más le gusta? la conexión con el público infantil y el momento en el que los hace reír tanto a los chicos como a los más grandes.

Chiquito Eventos está compuesto por Iván como cara principal pero junto a un equipo creativo que se encarga de diseñar, realizar audiovisualmente y también de editar. Y arriba del escenario hay dos titiriteros, cinco bailarines, dos titiriteros, stage manager e iluminador.

Dentro de la industria, sus principales referentes son Topa y Luli Pampin, a quienes conoce y con quienes mantiene una buena relación. Como dice él, "mantener las alianzas entre artistas es buenísimo y muy positivo".

Pese a que el remo ya quedó en el pasado de Iván, reconoce que el deporte le dejó muchos vicios positivos: "Aprendí el trabajo duro, la constancia, la disciplina y el trabajo en equipo. Con un equipo se puede llegar más lejos que solo".

Chiquito eventos Iván Carino, feliz con su conexión con los niños. Gentileza Chiquito Eventos

Por último, reflexionó: "Yo hoy soy mi propio representante y productor. Antes cuando entrenaba siempre tenía a alguien que me decía lo que tenía que hacer, pero hoy cuando me despierto soy mi propio head coach. Soy un poco artista, un poco showman, un poco emprendedor y un poco remero en todo esto. Pero siempre con pasión".